loader
Foto

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

publicat: Luni, 16 Martie 2026

TVRSPORT 

Teoria autoeficacității, dezvoltată de psihologul Albert Bandura, vorbește nu despre abilitățile reale ale unui sportiv, ci despre convingerea acestuia că poate organiza și executa acțiunile necesare pentru a produce o anumită performanță.

 

Integrarea mecanismelor autoeficacității cu principiile mentalității flexibile creează un proces ce transformă fundamental modul în care un sportiv își percepe propria biologie și potențialul de performanță. Această fuziune se manifestă în primul rând prin redefinirea eșecului, care încetează să mai fie o dovadă a incompetenței și devine un semnal de învățare ce activează intens procesele neurologice de corectare a erorilor. Astfel, creierul sportivului se angajează activ în procesarea momentelor critice, transformând o etapă de criză într-o experiență de măiestrie care consolidează încrederea pentru acțiunile viitoare.

Convingerea că abilitățile sunt dinamice și pot fi dezvoltate prin efort susținut oferă un sens constructiv stărilor fiziologice dificile, cum sunt oboseala sau durerea, interpretate acum ca dovezi ale formării de noi conexiuni neuronale. Această perspectivă permite sportivului să vizualizeze creierul ca pe un mușchi ce se fortifică sub presiune, facilitând o gestionare superioară a stresului competițional. Rolul antrenorului devine crucial în acest ansamblu prin oferirea unui feedback centrat pe strategie și efort în detrimentul laudei adresate talentului nativ, construind astfel o autoeficacitate solidă și independentă de imaginea de sine statică.

Această abordare generează reziliență, sportivul fiind motivat să caute provocări din ce în ce mai mari pentru a-și stimula progresul continuu. Performanța obținută astfel nu mai depinde de fluctuațiile scorului de pe tabelă, ci de certitudinea capacității de a evolua constant prin procesul de antrenament. Această schimbare de paradigmă mută atenția de pe variabilele necontrolabile către controlul direct pe care sportivul îl exercită asupra propriei creșteri, asigurând o stabilitate emoțională și tehnică de neclintit în fața oricărei competiții.

 

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

Tag-uri: abilitate sportiva, ambiție, antrenament, autocontrol, disciplina, efort, performanță sportivă, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate