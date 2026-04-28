Autenticitate, amintiri, reveniri şi proiecte îndrăzneţe la „Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 28 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

O nouă gală a diversității, cu multe momente speciale și invitați de seamă vă așteaptă sâmbătă, ora 20.00 şi duminică, ora 15.00, la TVR 2.

 

Înfiinţat în anul 1963, Festivalul Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia revine şi în acest an cu o nouă ediţie.

Laura Abibula Stroe, managerul Centrului Cultural “Theodor Burada” din Constanța şi Ramona Bădescu vin la “Drag de România mea!” pentru a povesti despre noutăţile acestei ediţii şi despre parteneriatul cultural al Festivalului Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia cu celebrul festival Sanremo din nord-vestul Italiei.

De asemenea, vom asculta două piese premiate la Mamaia, piese interpretate de Stela Enache şi de Cristian Faur.

Trupa Angels s-a întors în forţă.

Raluca Blejușcă şi Monica Ene vin, în premieră, în studioul Televiziunii Române, pentru a ne readuce aminte de cele mai frumoase piese ale anilor 2000 şi pentru a vorbi despre planurile îndrăzneţe pe care le au odată cu reunirea muzicală.

Teleormanul folcloric ne este adus mai aproape de vocea specială a doamnei Floarea Calotă şi de cusătoresele de ii autentice din zonă.

Paul Surugiu-Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

 

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 09:50 (ORA ROMÂNIEI)

 

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 04:00

 

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU.

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.

 

 

