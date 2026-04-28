La mal de Mediterană, la mal de Nil. „Hai-hui... cu Marina!” prin fascinantul Egipt

publicat: Marţi, 28 Aprilie 2026

Au colindat temple antice, au călărit cămile, au tăcut prin moschei, s-au târguit prin bazaruri (unde era să fie vândută...), s-au plimbat cu feluca pe Nil, au gustat mâncăruri traditionale şi au filmat mii de minute. Cele mai bune 46 ne sunt dedicate! Aventura egipeană, noul capitol „Hai-hui... cu Marina!”, începe miercuri, 29 aprilie, ora 20.05, la TVR 2.

 

„Bagajele ne sunt doldora nu numai de curmale, halva, faraoni în miniatură, cămile pluşate şi magneţi coloraţi, dar mai ales de amintiri cât pentru o viaţă întreagă!”, ne-a povestit gazda emisiunii „Hai-hui... cu Marina!”. Cu iscusinţă şi răbdare, Marina Almăşan şi colegul ei, operatorul Cătălin Soci au pregătit un episod „Hai-hui... cu Marina!” plin de soare, culoare, veselie şi, evident, informaţii de pus bine pentru următoarele noastre călătorii. Haideţi cu noi la TVR 2, miercuri, 29 aprilie, de la ora 20.05!

(w882) Marina, Eg

Pornim, aşadar, prin fascinantul Egipt: la mal de Mediterana - la Hurghada, o destinaţie eminamente turistică, dar şi la malul celui mai lung fluviu al lumii, Nilul - în Luxor. Peste tot au filmat trimişii speciali ai TVR! „Întreaga aventură egipteană nu ar fi fost posibilă fără ajutorul preţios al celui mai performant agent de turism din această zonă a globului, inimoasa Carmen Pădurean”, subliniază Marina.

(w882) Cu Marina,

(w882) Marina in

Majoritatea dintre noi am asociat cel mai adesea Africa unor nisipuri nesfârşite, unui soare arzător şi unei arșițe ucigătoare. Dar... vedeți? Acestea sunt florile Africii.

(w882) Marina si

Poate cea mai haioasă dintre întâmplările din Egipt s-a petrecut în Bazarul din Hurghada. Ne-o relatează chiar Marina:

„În Bazarul din Hurghada, Cătălin a ratat afacerea vieții: putea să scape ușor de o colegă pisăloagă şi putea deveni în acelaşi timp cel mai important proprietar de cămile din România. A dat, însă, cu piciorul ambelor oportunităţi!

(w882) Marina si

Pe scurt: lui Cătălin (care a jucat pentru câteva clipe, just for fun, rolul de soţ) i s-au oferit, de către un negustor care pusese ochii pe mine, 1000 (o mie!!!) de cămile, în schimbul meu! Şi…n-a vrut să mă dea! A preferat să continue proiectul Hai-hui... cu Marina!, având alături o pisăloagă workaholică, având ţiglele duse de pe casă! Şi când te gândești că ar fi obținut, în locul meu, o mie de cămile!!!”, râde Marina amintindu-şi episodul.

(w882) Marina si

Tot cu Marina şi Cătălin, miercuri seară, vedem Templul Luxor, dedicat Zeului Soarelui, RA… sau cutreierăm pe Valea Regilor. Situată pe malul vestic al Nilului, vizavi de Theba (azi oraşul Luxor) – Valea Regilor este o albie unde, de-a lungul unei perioade de aproape 500 de ani (sec. 16 î.Hr. - sec. 11 î.Hr.), au fost construite morminte pentru faraonii Regatului Nou.

(w882) In Egipt c

Altfel, în Egipt - liniste și pace. „Plin de turiști peste tot, venind din țări care mai de care mai sofisticate. Se bucură de vacanţe, colindă-n lung și-n lat tărâmul faraonilor, terasele sunt pline, bazarurile la fel, în templele egiptene lumea se calcă pe picioare, plaja e colorată și marea - plină de trupuri ieșite.. de la rotisor! Peste tot pluteşte un zumzet al vacanțelor, deşi pân’să vină vara…va mai curge ceva apă pe Nil!”, ne schiţează Marina în tuşe colorate „Ţara Nilului”.

(w500) Marina, Eg

Cum ar arăta o escapadă în Egipt? Putem să ne facem o idee urmărind „Hai-hui... cu Marina!”, miercuri seară, de la ora 20.05, la TVR 2.

(w882) Marina, in

foto: TVR, „Hai-hui... cu Marina!”

Tag-uri: egipt, Hai-Hui… cu Marina, Hurghada, Luxor, Marina Almasan, travel, TVR 2

