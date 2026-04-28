„Dezacorduri de pace”, o formă de luciditate

PROMO TVR1

Două voci puternice, un dialog fără patimă: Dana Chera și Monica Ghiurco despre noul pariu editorial de la TVR 1 (în fiecare miercuri, de la ora 20:00).

Pentru una, jurnalismul înseamnă să stai în adevăr. Pentru cealaltă, dezacordul e dovada că încă gândim cu mintea noastră. Din întâlnirea acestor două perspective se naște, în fiecare miercuri, „Dezacorduri de pace”, o dezbatere-podcast care revendică dreptul la nuanță, argument și conversație autentică. Înainte de prima lor ediție, Dana Chera și Monica Ghiurco vorbesc despre miza dialogului și nevoia unui alt ton în spațiul public.

Într-un climat public dominat adesea de zgomot și polarizare, de marți până joi, „Dezacorduri de pace” propune telespectatorilor TVR 1: dezbatere fără patimă, confruntare de idei fără spectacol și dialog cu miză reală. Înaintea lansării noului format de tip podcast de la TVR 1, Dana Chera și Monica Ghiurco vorbesc, în acest dublu interviu, despre sensul dezacordului, rolul jurnalistului într-o societate tensionată și promisiunea unui program care va oferi, dincolo de opinii divergente, un teren comun: adevărul, clarificarea și echilibrul.

DANA CHERA: „Intrăm în casele oamenilor cu respect, onestitate și cu gândul de a spune adevărul.”





Rep.: „Dezacorduri de pace” pare să mizeze pe tensiunea constructivă dintre opinii. Care este linia fină dintre dezbatere autentică și spectacol mediatic?

Dana Chera: Totul ține de percepții. Și este o convenție. Jurnaliștii de televiziune știu că felul în care își prezintă punctele de vedere contează pentru a-i ține pe oameni în fața televizorului, dar și telespectatorii știu la cine este telecomanda. Așa că tușele groase sunt livrate și acceptate în cadrul unei convenții. O convenție reciproc asumată. Că tușele sunt din ce în ce mai groase, asta ar trebui să ne dea de gândit și unora, și altora. Iar aici vorbim deja despre o problemă care depășește granița acestei convenții. E o chestiune profund socială.

Rep.: V-ați remarcat printr-un stil direct și implicat. Cum se va regăsi această abordare în noul format?

D.C.: Eu nu am cum să mă dezic de mine și de crezul meu profesional. Faptul că sunt un jurnalist liber, fără cârlige politice, mă ajută să nu pun etichete, să nu mă înrolez în spatele unor idei doar de dragul de a fi popular, să mă gândesc la oamenii pentru care comunic și la nevoia lor de a fi informați cât mai corect. Pentru mine e important să mă pot uita în oglindă. Sper ca telespectatorii să simtă că îi respect și că nu-mi bat joc de timpul lor.

Rep.: Într-un spațiu public adesea dominat de conflict, cum poate o emisiune de dezbatere să contribuie la clarificare și nu la amplificarea tensiunilor? Este mai important echilibrul sau confruntarea?

D.C.: E important ca oamenii să stea în adevăr. Chiar dacă el doare sau spulberă niște iluzii. Rolul unui jurnalist este să traducă mesajele aride, să pună cât mai multe puncte de vedere în dezbatere și să dea voce temerilor celor pe care politicienii nu-i aud. Sau se fac că nu-i aud. Nu o să mă contrazic cu Monica de dragul spectacolului. S-ar putea să gândim la fel de multe ori — în dezacord sau în acord.

Rep.: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj publicului înainte de lansare, care ar fi promisiunea pe care o face această emisiune?

D.C.: Intrăm în casele oamenilor cu respect, onestitate și onorați că putem vorbi cu ei pe o platformă de presă respectabilă. Și, dincolo de orice polemică sau gălăgie editorială, vom căuta echilibrul. Nu văd altă cale mai bună în vremurile teribile pe care le trăim. Vremuri care dezbină, umilesc, mint și fură speranțe.

MONICA GHIURCO: „Dezacordul e dovada faptului că îndrăznim să gândim.”





Rep: Emisiunea de dezbateri „Dezacorduri de pace” se anunță un concept provocator încă din titlu. Cum definești acest „dezacord” și ce tip de dialog îți dorești să genereze în platou?

Monica Ghiurco: Dezacordul e dovada faptului că suntem (încă) vii și că îndrăznim să gândim cu mintea la purtător. Și să trecem prin filtrul propriu ceea ce primim din exteriorul nostru ca informație. E spirit critic în manifestare. Și exersăm asta în dialog, în direct, unul la unul. Cu argumente, fără patimă. Ba chiar cu detașarea care îți limpezește perspectiva.

Rep: Ce aduce diferit „Dezacorduri de pace” față de formatele clasice de dezbatere?

M.G.: Ce va fi diferit? Bineînțeles, în primă fază, impactul vizual: ineditul serii de miercuri de la TVR 1. Unde ați mai văzut vreodată la TV două blonde comentând lucruri serioase?... Iar în faza a doua, abordarea: fără ură, fără veninul vărsat în alte confruntări (în care ai senzația că oamenii s-ar lua la bătaie, la propriu, dacă ar putea). În schimb, cu mult suflet.

Rep: Într-o emisiune construită pe ideea de dezbatere, ce crezi că face diferența între o confruntare utilă și una sterilă?

M.G.: Va fi utilă în măsura în care oamenii se vor regăsi în preocupările, subiectele și comentariile noastre. Pentru mine, acesta este obiectivul principal.

Rep: Ce teme consideri că sunt esențiale pentru publicul de astăzi și cum veți construi edițiile astfel încât să rămână relevante și utile?

M.G.: Temele vor fi desprinse din viața reală, dar nu ne vom limita la a inventaria noutățile, ci vom încerca să trecem dincolo de aparențe și să pătrundem adevărata semnificație a ceea ce trăim cu toții (de regulă, pe fugă și într-un vacarm informațional complet, în care nici măcar nu mai reușești să-ți auzi gândurile...).