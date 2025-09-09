Fair-play în sportul de azi: onoare sub presiune

TVRSPORT

Într-o lume sportivă în care totul se măsoară în sutimi de secundă, trofee, bonusuri și vizibilitate media, ideea de fair-play pare, uneori, o relicvă romantică. Și totuși, tocmai când sportul devine mai dur, mai rapid și mai intens ca oricând, el are nevoie — poate mai mult ca niciodată — de reperele sale morale.

Astăzi, fair-play nu mai înseamnă doar să respecți regulamentul sau să nu trișezi. Înseamnă să ai respect pentru adversar și pentru joc. Să știi să câștigi fără aroganță și să pierzi fără să cauți vinovați. Să îți amintești că un meci este, în fond, o formă de confruntare între doi sportivi sau două echipe care au muncit din greu pentru a fi acolo — iar fără celălalt, meciul nici nu ar exista.

Uneori, fair-play-ul se manifestă în lucruri simple: în faptul că recunoști o greșeală pe care arbitrii au trecut-o cu vederea; în felul în care îi întinzi mâna unui adversar căzut, chiar dacă asta îți costă câteva secunde; în gestul unui jucător care refuză să tragă profit dintr-o decizie incorectă. Alteori, el se vede în tăcere: în modul în care îți controlezi frustrarea, în cum alegi să nu răspunzi la provocări, în cum îți aperi valorile, chiar și atunci când nimeni nu te vede.

Și totuși, să rămâi fidel fair-play-ului nu e ușor. Sportul de performanță este un teren cu presiune maximă. Sponsori, bani, așteptări, clasamente. Când miza e uriașă, tentația de a trișa devine subtilă: o simulare, o întârziere voită, un fault tactic. Când fiecare punct contează, când o greșeală de arbitraj te scoate din cursă, e greu să nu te lași pradă frustrării. Când succesul devine o industrie, caracterul devine testat mai tare ca oricând.

Fair-play-ul este afectat nu doar de sportivi, ci și de sistem. Corupția din jurul competițiilor, dopajul, manipularea rezultatelor, incoerența arbitrilor sau presiunea mediatică – toate pot eroda valorile jocului. Mai mult decât atât, în goana după rezultate rapide, unii antrenori și părinți uită să le spună copiilor că victoria nu înseamnă nimic dacă vine prin înșelăciune sau lipsă de respect.

Și totuși, fair-play-ul nu a dispărut. Se manifestă în gesturi discrete, dar memorabile. În fotbalistul care refuză un penalty acordat pe nedrept. În atletul care încetinește ca să ajute un adversar rănit. În sportivul care spune: „Am greșit, și asum”, deși ar fi putut să tacă. Sunt momente rare, dar puternice — dovezi că sportul mai are suflet.

Pentru că, dincolo de statistici, campionii adevărați nu sunt doar cei care înving. Ci cei care câștigă respectul celorlalți. Cei care știu că onoarea nu se negociază. Cei care înțeleg că într-o lume în care toți vor să fie primii, uneori e mai greu – și mai valoros – să fii drept.

Fair-play-ul nu este o slăbiciune, ci o formă de forță interioară. Și, poate, tocmai în asta stă frumusețea sportului: în faptul că ne arată că putem concura la cel mai înalt nivel și totuși rămâne umani. Că putem lupta până la capăt și totuși respecta. Că putem dori victoria și totuși refuza compromisul. Într-un final, nu medalia ne definește cu adevărat, ci modul în care am ajuns acolo. Iar în sport, la fel ca în viață, caracterul e cel care lasă urme mai profunde decât orice rezultat.

sursa foto: shutterstock_Bankrx

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.