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Piesa „Un actor grăbit” a Laurei Stoica – prima în topul preferinţelor votanţilor în concursul „Cerbul de Aur Nostalgia”

publicat: Joi, 06 August 2026

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Perioada de votare a celor 70 de piese ce au cucerit inimile românilor la Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat.

 

Laura Stoica a urcat pe scena Cerbului de Aur în cadrul recitalurilor dedicate marilor artiști români, fiind deja una dintre cele mai importante voci ale rockului românesc. Aparițiile sale au fost apreciate pentru forța interpretării și pentru energia transmisă publicului. În 1992, Laura Stoica a obținut Premiul I pentru debut discografic cu piesa „Un actor grăbit”.

Piesa este în continuare foarte iubită de români, fiind votată de aproximativ 15% dintre participanţii la concursul Cerbul de Aur Nostalgia. Cu acest procentaj, „Un actor grăbit” ocupă primul loc în top 70 cele mai iubite piese interpretate pe scena Cerbului de Aur. Toate cele 70 de melodii pot fi revăzute în continuare pe tvrplus.ro.

În 1992, Laura Stoica îşi făcea debutul discografic cu „Un actor grăbit”. Discul conținea piesele „Un actor grăbit” și „Dă, Doamne, cântec” și, în urma lansării sale, Laura participă la prima ediție de după Revoluție a Festivalului Cerbul de Aur de la Brașov, cea din 1992. Aici, artista reușește să impresioneze din nou atât publicul, cât și juriul, obținând premiul întâi la secțiunea debut discografic și premiul al treilea pentru interpretare – cu piesa „Ai fost laș”. Tot atunci, „Focul”, piesă semnată de Laura Stoica și de chitaristul Răzvan Mirică și cântată în premieră pe scena festivalului, atrage atenția, devenind următorul mare succes al solistei și anunțând îndepărtarea acesteia de stilul pop și apropierea de zona rock.

Adesea considerată de public și presă drept cea mai importantă solistă de rock din România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone, Laura Stoica a trăit în 38 de ani cât pentru o viaţă întreagă. Din 1990, a lansat patru albume, a susţinut peste 700 de concerte și spectacole pe scenele românești și în străinătate, a apărut în peste 650 de emisiuni tv. Între cele mai cunoscute melodii ale Laurei Stoica se numără: „Un actor grăbit”, „Focul”, „Doar tu”, „Cartierul cântă rock”, „…Nici o stea”, „Toamnă pe autostradă”, „Sunt cuminte”, „Mereu mă ridic”, „Mai frumoasă”.

 

Pentru a participa la concursul Cerbul de Aur Nostalgia, fanii TVR au accesat platforma https://tvrplus.ro, au votat piesa preferată și au interacționat cu postările oficiale dedicate concursului „Cerbul de Aur Nostalgia”, publicate pe conturile oficiale de social media ale TVR.

Premiul concursului este o excursie pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, câștigat, prin tragere la sorți, de unul dintre participanţii la concurs. Intră pe paginile oficiale de social media ale Televiziunii Române şi află cine este fericitul câştigător!

 

 

Tag-uri: Cerbul de Aur, concurs, Laura Stoica, nostalgia, top 70, TVR 70, Un actor grăbit

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