România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

TVRINFO

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, indiferent unde trăim. Dar unde ne aflăm, de fapt, ca societate? Suntem mai înțelepți decât ieri? Am învățat ceva din greșelile repetate ani la rând? Ștefan Onică și invitații săi vor încerca să răspundă acestor întrebări în ediția specială „Prim plan” din 1 decembrie, ora 21.00, la TVR INFO.

Prim Plan Este emisiunea care aduce în dezbatere ştiri şi evenimente de actualitate.

Pentru că „țara” nu este o abstracțiune: țara suntem noi toți. Nu există „noi și ei”. România înseamnă cetățeni, guvern, parlament – oameni, nu entități separate. „Tu” ești România. „Eu” sunt România. „Noi” suntem România. Și rămânem români, oriunde am fi. Da, milioane au plecat împinși de nevoi economice. Dar mai este, oare, străinătatea singura opțiune pentru o viață mai bună? Oferă România astăzi condiții comparabile? Ce ne desparte încă de Italia, Spania, Franța sau Marea Britanie? Și cât din această diferență ține de stat și cât de noi?

Avem nevoie de o strategie reală pentru reîntoarcerea Diasporei. Președintele Nicușor Dan vorbește despre o astfel de strategie ca fiind posibilă. Dar întrebarea esențială rămâne: noi, cei rămași aici – cetățeni, guvern, parlament – suntem pregătiți să readucem acasă oameni care au plecat pentru a trăi mai bine?

Astăzi analizăm, cu luciditate, perspectiva economică și socială a țării în care trăim. Alături de Ștefan Onică și invitații săi, te invităm pe 1 decembrie la „Prim plan”, de la ora 21.00, la TVR INFO.