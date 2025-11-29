loader
Foto

Galerie foto

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

publicat: Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
 TVRINFO 

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, indiferent unde trăim. Dar unde ne aflăm, de fapt, ca societate? Suntem mai înțelepți decât ieri? Am învățat ceva din greșelile repetate ani la rând? Ștefan Onică și invitații săi vor încerca să răspundă acestor întrebări în ediția specială „Prim plan” din 1 decembrie, ora 21.00, la TVR INFO.

 

Prim Plan
Este emisiunea care aduce în dezbatere ştiri şi evenimente de actualitate.

(w882) Stefan Oni

Pentru că „țara” nu este o abstracțiune: țara suntem noi toți. Nu există „noi și ei”. România înseamnă cetățeni, guvern, parlament – oameni, nu entități separate. „Tu” ești România. „Eu” sunt România. „Noi” suntem România. Și rămânem români, oriunde am fi. Da, milioane au plecat împinși de nevoi economice. Dar mai este, oare, străinătatea singura opțiune pentru o viață mai bună? Oferă România astăzi condiții comparabile? Ce ne desparte încă de Italia, Spania, Franța sau Marea Britanie? Și cât din această diferență ține de stat și cât de noi?

Avem nevoie de o strategie reală pentru reîntoarcerea Diasporei. Președintele Nicușor Dan vorbește despre o astfel de strategie ca fiind posibilă. Dar întrebarea esențială rămâne: noi, cei rămași aici – cetățeni, guvern, parlament – suntem pregătiți să readucem acasă oameni care au plecat pentru a trăi mai bine?

Astăzi analizăm, cu luciditate, perspectiva economică și socială a țării în care trăim. Alături de Ștefan Onică și invitații săi, te invităm pe 1 decembrie la „Prim plan”, de la ora 21.00, la TVR INFO.

Tag-uri: 1 Decembrie, Prim Plan, Stefan Onica, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

29 Noiembrie, 11:43

Cod galben de ploi în 13 județe și în București, până duminică la 14:00; lapoviță și ninsoare la munte

29 Noiembrie, 11:33

Bundestagul aprobă bugetul pentru 2026 cu o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare

29 Noiembrie, 11:00

Incendiul devastator din Hong Kong. Încă 8 persoane arestate. 128 de morţi şi sute de dispăruţi. Drapelele Chinei și Hong Kongului coborâte în bernă

29 Noiembrie, 10:33

Afganul care a tras asupra unor membri ai Gărzii Naționale, verificat de serviciile de informații înainte să intre în SUA

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

  TVRINFO     TVRINFO 

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, ...

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, ...

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 ...

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

  PROMO     TVR1 

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii ...

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

  TVRINFO     TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVR3   TVR2   TVR1 

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR ...

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

  PROMO     TVRI 

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea ...

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

  PROMO     TVRCULTURAL 

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să ...

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, ...

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVRMOLDOVA 

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi ...

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

  VEDETE     TVR1 

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea ...

Sărbători de iarnă în Maramureș

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbători de iarnă în Maramureș

Rapsod popular al Maramureșului, născut în comuna Poienile Izei, județul Maramureș, Ioan Pop este liderul G rupului Folcloric ...

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

  PROMO     TVR.RO 

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului ...

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

  PROMO     TVR1 

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

O conversaţie despre memorie, identitate şi asumarea drumului în viaţă fără a privi înapoi. Celebrul interpret Ioan Bocşa, invitatul ediţiei ...

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

  PROMO     TVR1 

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

Iuliana Tudor ne propune o ediție specială, plină de emoție, folclor autentic și surprize, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

Flacăra Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri, în timpul unei ceremonii ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate