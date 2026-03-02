loader
„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

publicat: Luni, 02 Martie 2026

Două seri-eveniment dedicate istoriei celui mai prestigios festival muzical din România

 

Joi și vineri, 5 și 6 martie, de la ora 20:00, TVR 1 invită telespectatorii la două ediții speciale „Best Of” dedicate Festivalului Internațional Cerbul de Aur. Sub genericul „TVR 70”, publicul va retrăi emoția marilor momente muzicale – de la reinterpretări contemporane ale șlagărelor consacrate până la spectacolele de folclor care au scris istorie pe scena de la Brașov.

Joi, 5 martie: „Cerbul de Aur: Generații” – energia prezentului

De la ora 20:00, TVR 1 difuzează „Cerbul de Aur: Generații” – Best Of, o selecție a show-ului realizat în 2020, când festivalul a fost reinventat într-un format special de televiziune, din cauza pandemiei. Sub hashtagul #Generații, proiectul a adus un omagiu artiștilor români și istoriei bogate a festivalului, prin reinterpretarea unor piese celebre lansate de-a lungul anilor pe scena Cerbului.

Printre artiștii invitați s-au numărat Monica Anghel, Bodo, Connect-R, Lidia Buble, Andia, Raluk, Ana Baniciu, Mircea Baniciu, Bella Santiago și Roxen, alături de Andrei Tudor Band și trupa Echoes. Producător: Elena Știrbescu.

Vineri, 6 martie: Seara de folclor – tradiție și identitate

Vineri, tot de la ora 20:00, telespectatorii sunt invitați la „Cerbul de Aur – Seara de folclor” Best Of, o incursiune în cele mai apreciate momente dedicate muzicii populare și lăutărești, dar și recitalurilor extraordinare susținute de artiști consacrați.

Printre numele sonore care au urcat pe scena Cerbului în serile de folclor se numără și Loredana Groza, într-un recital memorabil.

Realizatoarea TV Florentina Satmari rememora faptul că ideea serilor de folclor a apărut în 1992 și i-a aparținut lui Dumitru Moroșanu: dorința de a le prezenta invitaților străini tradițiile românești s-a transformat rapid într-un succes și pentru publicul brașovean, aceste seri devenind unele dintre cele mai îndrăgite momente ale festivalului.

5 martie 1968 – începutul unei povești

Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” a debutat pe 5 martie 1968, la Brașov, inspirat de competiții europene precum Festivalul de la Sanremo. Prima ediție s-a desfășurat pe scena Teatrului Dramatic din Brașov, sub coordonarea unor nume importante ale televiziunii române.

Trofeul inaugural a fost câștigat de Jacques Hustin, iar Margareta Pâslaru a primit o mențiune specială, devenind una dintre primele artiste române promovate internațional prin intermediul festivalului.

Prima româncă laureată cu Marele Trofeu a fost Luminița Dobrescu, în 1969, cu melodia „Of, inimioara”.

O scenă pentru legendele muzicii mondiale

De-a lungul anilor, scena Cerbului de Aur a găzduit artiști de renume internațional, precum Josephine Baker, Dalida, Diana Ross, Julio Iglesias, Tom Jones, Christina Aguilera și Ricky Martin.

Tot aici s-au afirmat și artiști români precum Angela Similea, Dan Spătaru și Mihaela Mihai.

Între suspendări și reveniri

După primele patru ediții (1968–1971), festivalul a fost suspendat și reluat în 1992. O nouă pauză a intervenit după 2009, iar în 2018, la 50 de ani de la prima ediție, Cerbul de Aur a revenit într-o formulă aniversară, reconfirmându-și statutul de reper al muzicii românești și internaționale.

Sub semnul „TVR 70”, cele două seri speciale de la TVR 1 readuc în atenție emoția, strălucirea și istoria unui festival care a pus România pe harta marilor evenimente muzicale ale lumii.

