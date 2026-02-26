loader
„Artiste ale Teatrului Românesc”, program special în luna mărțișorului la TVR

publicat: Joi, 26 Februarie 2026

Teatrul Național de Televiziune celebrează în luna martie marile nume feminine ale scenei, într-o serie-eveniment difuzată la TVR Cultural.

 

Sub genericul „Artiste ale Teatrului Românesc”, în luna dedicată celebrării femeii creator de emoție și poveste, Televiziunea Română invită telespectatorii să urmărească o serie de difuzări-eveniment. Redacția Film–Teatru a pregătit portrete și spectacole de referință, care vor aduce săptămânal în prim-plan actrițe și regizoare care au marcat istoria scenei și ecranului românesc.

Emilia Popescu, Clara Vodă, Gina Patrichi, Carmen Galin, Sorana Coroamă-Stanca, Elvira Deatcu și Irina Petrescu sunt doar câteva dintre artistele pe care le vom putea revedea în portrete-document și spectacole de referință din Arhiva TVR, în fiecare miercuri, de la ora 21:00, dar și sâmbăta dimineață, la TVR Cultural.

Producțiile emblematice incluse în program sunt „Mincinosul” de Carlo Goldoni , „Avarul” de Molière, „Diavolul și bunul Dumnezeu” de Jean-Paul Sartre, „Trenul din zori nu mai oprește aici” de Tennessee Williams, „O noapte furtunoasă” de Ion Luca Caragiale, „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian și „Mult zgomot pentru nimic” de William Shakespeare.

Seria include și premiera TVR „Regina nopții” de Leta Popescu, precum și campania UNITER „Artiștii pentru artiști”.

În an aniversar – TVR 70 – Televiziunea Română reafirmă misiunea sa de serviciu public, cu un rol esențial în conservarea și valorificarea patrimoniului teatral românesc.

LA MULȚI ANI TUTUROR DOAMNELOR CARE DAU VIAȚĂ SCENEI!

EMILIA POPESCU: „Televiziunea, dragostea mea!”

În debut de primăvară, spunem „La mulți ani, Emilia Popescu!”. Un amplu portret al artistei, care își va sărbători ziua de naștere pe 2 martie, poate fi urmărit miercuri, 4 martie, de la ora 21:00. În continuarea programului, o vom urmări pe Emilia Popescu în spectacolul „Mincinosul”, realizat de către TVR în 1991, în regia lui Constantin Dicu.

„Am început să lucrez în Televiziunea Română încă din studenție. E vorba de Teatru TV, alături de Silviu Jicman și Domnița Munteanu. Am continuat să joc în multe piese și să fac un cuplu cu Ștefan Bănică, în 1990. TVR mi-a oferit notorietatea ca tânără actriță și am început să iubesc televiziunea, devenind dependentă de ea.

Când am lucrat la «Mincinosul», în regia lui Constantin Dicu, pentru mine a fost o adevărată fericire. În primul rând, pentru că jucam cu Ștefan Bănică senior, alături de care urcam și pe scena Teatrului Bulandra, în spectacolul «Arsenic și dantelă veche», dar și pentru că făceam parte dintr-o distribuție extrem de unită în ale comediei: Marian Râlea, Dana Dembinski, Cornel Vulpe, Șerban Celea, Virginia Mirea, Petrică Popa, Petre Lupu, Radu Duda, Paul Nadolschi, Valeriu Arnăutu și Daniel Constantinescu.

A fost o bucurie, o plăcere, o joacă frumoasă pe care mi-a oferit-o regizorul Constantin Dicu. Televiziunea, dragostea mea!”, a spus Emilia Popescu.

„Mincinosul”, în regia lui Constantin Dicu (premiera la TVR în luna mai 1991), spune povestea lui Lelio, fiul unui negustor onest din Veneția, întors din Napoli în localitatea natală, unde întâlnește două fete frumoase, fiicele medicului Balanzoni. Muzica îi aparține lui Dani Constantin, iar versurile cântecelor lui Eugen Dumitru.

CLARA VODĂ: „Înveți să descoperi lucruri despre tine…”

Sâmbătă, 7 martie, îi spunem „La mulți ani!” actriței Clara Vodă. Portretul actriței născute pe 8 martie este realizat de Anca Berlogea și aduce în atenția telespectatorilor atât activitatea artistică internațională, cât și proiectele ca profesoară în țară și în străinătate.

(w882) Imagini di

Clara Vodă este una dintre actrițele reprezentative ale Noului Val Românesc, remarcată pentru forța interioară și minimalismul expresiei în filme precum „Moartea domnului Lăzărescu” (2005), „Colivia” (2009) și „Eu când vreau să fluier, fluier” (2010), titluri premiate la Berlinale. În 2013, aflată într-un moment de maturitate profesională , Clara Vodă a decis să plece în Australia.

La Sydney, unde predă la prestigioasă universitate NIDA, și-a desăvârșit parcursul de profesoară, iar foștii ei studenți, Jack Patten și Madelene Li, spun că „este unică… «true blue»”. Pentru Clara Vodă, plecarea a însemnat reinventare: „Înveți să descoperi lucruri despre tine… trebuie să devii celălalt eu al tău, poate într-o versiune mai bună”.

O vom revedea pe Clara Vodă la TVR Cultural în rolul ei de debut în teatru - Mariana din „Avarul”, în regia lui Mircea Cornișteanu (spectacol cu public realizat în 1994, în colaborare cu Teatrul C.I. Nottara). Traducerea și adaptarea îi aparțin lui Romulus Vulpescu, iar regia pentru televiziune este semnată de Olimpia Arghir.

Actrița își amintește că întâlnirea cu George Constantin, alături de care a construit rolul din „Avarul”, ultimul rol al marelui actor, a fost unul din momentele care au definit-o profesional. „În primul rând am înțeles ce înseamnă seriozitatea, profesionalismul, pasiunea. Mai ales pentru această profesie”. După ce George Constantin s-a stins din viață, rolul titular din spectacol a fost preluat de Bebe Cotimanis, care „a adus o altă energie, a adus ceva nou spectacolului, o bucurie. Bebe reușește să aducă întotdeauna vioiciunea acolo unde e”.

Inspirată din comedia antică „Aulularia” sau „Ulcica cu bani” de Plaut, piesa păstrează ideea centrală – obsesia banilor. „Avarul” a impus o tipologie: Harpagonul, un bătrân stăpânit de o infinită zgârcenie, cu un comportament ridicol și un egoism greu de imaginat, trăsături care îl fac mai degrabă comic decât odios.

Seria portretelor-eveniment și a spectacolelor de teatru din Arhiva TVR continuă în luna martie la TVR Cultural după următorul program:

11 martie

• Portret Gina Patrichi

• „Diavolul și bunul Dumnezeu” de Jean-Paul Sartre, regia Letiția Popa

14 martie

• „Trenul din zori nu mai oprește aici” de Tennessee Williams, regia Cătălina Buzoianu

18 martie

• Portret Sorana Coroamă-Stanca

• „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, regia Sorana Coroamă-Stanca (testimonial Tora Vasilescu – 22 martie)

21 martie

• Portret Elvira Deatcu

• „Jocul de-a vacanța”, regia Olimpia Arghir (1995)

25 martie

• Campania UNITER „Artiștii pentru artiști”

• Premiera TVR: „Regina nopții” de Leta Popescu (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați)

28 martie

• Portret Irina Petrescu

• „Mult zgomot pentru nimic” de William Shakespeare (premieră TV 1976)

Detalii, fotografii, dar și fragmente din spectacole găsiți pe site-ul teatru.tvr.ro


LA MULȚI ANI, DOAMNELOR! VĂ INVITĂM LA SPECTACOL!

 

Tag-uri: Clara Voda, Emilia Popescu, Teatrul Național de Televiziune, TVR Cultural

