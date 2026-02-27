Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

Nu doar o actriţă legendară de teatru, ci şi o vedetă a televiziunii şi cinematografiei, Helen Mirren este de neegalat, cu talente multiple, capabilă să joace orice rol, dar şi o femeie puternică şi o mare feministă. La TVR 1, ne delectăm cu documentarul-portret al actriţei Helen Mirren luni, 2 martie, ora 22.00.

Este considerată de mulți cea mai mare actriță în viață. Adesea asociată cu rolurile unor figuri puternice în filme precum „Regina”, este o activistă feministă puternică. Într-adevăr, de aproape 60 de ani, prin personajele pe care a ales să le interpreteze și prin atitudinea sa din culise, este o susținătoare a emancipării femeilor, luptând neobosit împotriva sexismului. Descoperim o dată în plus personalitatea actriţei Helen Mirren în documentarul „Helen Mirren, o actriţă regală” (HELEN MIRREN, UNE ACTRICE ROYALE, Franţa, 2023), având regia semnată de Nicolas Maupied.

Englezoaica Helen Mirren se numără printre puţinele actriţe care au fost recompensate de-a lungul carierei cu Oscar, BAFTA, Critics' Choice Award, Golden Globes şi SAG Award.

De asemenea, Helen Mirren este una dintre cele trei actriţe (pe lângă Sigourney Weaver şi Joan Plowright) care au obţinut două Globuri de Aur în acelaşi an, în cazul său, pentru cele două roluri Elizabeth I şi Elizabeth II. Şi tot Helen Mirren deţine tripla coroană a actoriei, actriţa fiind câştigătoare a premiilor Oscar, Emmy şi Tony.

La cei 80 de ani ai săi, Helen Mirren rămâne regina actoriei. Helen Mirren a fost numită în 2003, Dame Commander al Ordinului Imperiului Britanic pentru aportul ei în domeniul cinematografiei şi teatrului. Şi, deşi a mărturisit că nu a fost neapărat educată în spirit monarhist, ba din contră, actriţa a purtat numeroase coroane de-a lungul cariei sale.

Este singura actriţă care a jucat atât rolul Reginei Elizabeth I (în Elizabeth I, 2005), cât şi pe cel al Reginei Elizabeth II (The Queen, 2006), dar a interpretat roluri de regină în nu mai puţin de şase filme: The Queen (2006), Elizabeth I (2005), The Prince of Egypt (1998), The Snow Queen (1995), The Madness of King George (1994) şi Caligula (1979). Pentru cele două producţii în care le portretizează pe Elizabeth I şi Elizabeth II a primit nu mai puţin de 29 de premii importante de film, toate cele mai importante din lume, precum şi alte trei nominalizări.

În ciuda numelui rusesc (actriţa s-a născut Illiana Lydia Petrovna Mironova) şi a faptului că a avut înaintaşi de origine rusă, Helen nu vorbeşte limba rusă, dar vorbeşte fluent franceza. Multipremiata actriţă s-a născut pe 26 iulie 1945 la Londra, fiind al doilea dintre cei trei copii ai lui Vasili Petrovich Mironov şi Kathleen Rogers, tatăl ei fiind rus, iar mama, englezoaică. Bunicul din partea tatălui, Pyotr Vassilievich Mironov, a fost un diplomat şi colonel rus respectat, care a avut ca misiune negocierea unor afaceri de război în Londra. Tocmai de aceea, în timpul Revoluţiei din Rusia, s-a mutat cu toată familia în Marea Britanie. Tatăl său şi-a schimbat numele în Mirren în 1950. A fost violonist pentru multă vreme la Filarmonica din Londra şi înainte de a colabora la Ministerul Transporturilor, a fost şi taximetrist. Mama ei era fiica unui măcelar furnizor de produse din carne Reginei Victoria.

Helen Mirren a urmat cursurile Şcolii Catolice de fete Saint Bernard, unde şi-a început şi cariera de actriţă. A jucat în mai multe producţii de teatru în cadrul şcolii, pentru care a fost, încă de pe atunci, foarte apreciată. La vârsta de 18 ani a avut o audiţie pentru Teatrul Naţional pentru tineret şi a fost acceptată. Dar la insitenţele mamei ei, Helen a urmat şi un colegiu profesoral în Londra, numai pentru a avea şi o profesie stabilă. Dar drumul ei era deja stabilit...

Regală în rolul Reginei Elisabeta a II-a în „Regina”, Helen Mirren a deschis calea și pentru femeile polițiste dure și și-a transformat sex-appeal-ul într-un atu. Documentarul „Helen Mirren, o actriţă regală” (HELEN MIRREN, UNE ACTRICE ROYALE, Franţa, 2023) ne propune o retrospectivă a bogatei cariere a unei mari actrițe engleze. Urmărim documentarul luni, 2 martie, ora 22.00, la TVR 1.

„Simbol sexy? Asta mă va urmări până în mormânt!”, a glumit, odată, această ageră britanică în fața presei. Foarte senzuală încă de la începuturile sale pe scenă cu Royal Shakespeare Company, precum și în film, în special în „Age of Consent”, unde a jucat rolul unei nimfete, Helen Mirren, pe atunci supranumită „sex queen” de către tabloide, a fost rapid etichetată. Dar această fată din clasa mijlocie a crescut într-un mediu progresist, unde a fost încurajată să-și exprime opiniile. Sătulă de această etichetare neplăcută, a renunțat la tot și s-a alăturat companiei lui Peter Brook, pornind într-un turneu eliberator, care avea să o ducă în jurul lumii. Apoi, dorința de a fi în lumina reflectoarelor a întors-o pe scena londoneză și la film. Iar Helen Mirren reuşeşte să transforme rolurile mai mult sau mai puţin sexualizate care i se oferă în instrumente de putere.

Capabilă să joace orice rol, posedând calităţi ce i-au permis să urce pe tron ​​de mai multe ori - în roluri deja menţionate - Helen Mirren a luptat pentru extinderea rolurilor feminine în film, pe care le considera prea puţin prezente, în special la Hollywood. Uneori a obținut scene suplimentare pentru personajele sale (în special în „Racket” și „Gosford Park”) și a deschis calea pentru femeile detectiv, în serialul „Prime Suspect”.

Documentarul pe care îl vom vedea la TVR 1 compune, din imagini de arhivă, cariera unei actrițe multipremiate, prezentând toate fațetele talentului și personalității: muză a anilor șaizeci, actriță shakespeariană, regină a cinematografiei și simbol al feminismului.

