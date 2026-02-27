Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

În direct la TVR 1, de la ora 21:00. Finala spectacolului desfășurat pe scena Teatrului Ariston, epicentrul muzicii italiene, promite momente memorabile și o revenire emoționantă a lui Andrea Bocelli.

Printre cele mai așteptate surprize de sâmbătă, 28 februarie, de la ora 21:00, în ultima seară a celei de-a 76-a ediții a celebrului festival italian care precede Eurovision, se numără revenirea lui Andrea Bocelli, invitatul special al marii finale.

Va fi un moment de mare emoție, deoarece una dintre cele mai iubite voci ale lumii revine la Sanremo, la șapte ani de la ultima apariție, pentru a celebra un parcurs artistic care a transformat muzica într-o veritabilă identitate națională.

Lansat la începutul anilor ’90 chiar pe scena Festivalului Sanremo, datorită încrederii acordate de Pippo Baudo și Caterina Caselli, Andrea Bocelli avea să devină un fenomen global. Piesa „Con te partirò”, prezentată în ediția din 1995, a cucerit planeta și a devenit una dintre cele mai recognoscibile melodii italiene din toate timpurile. „Scena de la Sanremo este pentru mine ca un album de amintiri”, a mărturisit artistul pentru RAI.

Andrea Bocelli a reprezentat Italia la ceremonii olimpice, de la Torino 2006 până la recentele Milano-Cortina 2026 și a cântat pe cele mai importante scene internaționale, în fața a milioane de spectatori. Consacrarea sa globală este simbolizată și de steaua primită pe Hollywood Walk of Fame. Pentru artist, anul 2026 marchează și 30 de ani de la lansarea albumului „Romanza”, cu peste 20 de milioane de copii vândute în întreaga lume – cel mai bine vândut album italian din istorie.

Sanremo 2026, în direct la TVR 1

Timp de cinci seri, telespectatorii din România a putut fi urmări în direct și în exclusivitate la TVR 1 show-ul care dă tonul sezonului muzical european: Festivalul Sanremo. Cu invitați de talie mondială, momente în premieră și o finală care îl aduce în prim-plan pe Andrea Bocelli, Sanremo 2026 se anunță drept unul dintre cele mai emoționante și spectaculoase capitole din istoria festivalului.