„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

publicat: Luni, 02 Martie 2026

Câștigătoarea Globului de Aur, Jodie Foster, într-un documentar care acoperă întreaga sa carieră. A început ca actriță încă din copil ărie, în anii 1970 și , de atunci , nu a luat nicio pauză de pe marele ecran. Urmărim documentarul în premieră la TVR 1, joi, 5 martie, ora 22.00.

 

De la copilăria sa cu apariţii în producţii Disney şi în Lolita, până la consacrarea ca regizor, viaţa actriţei Jodie Foster a fost aceea a unei lupte duse din interiorul sistemului hollywoodian şi a lumii spectacolului.

Jodie Foster și-a petrecut întreaga viață în faţa camerei de luat vederi şi, implicit, a publicului. Mai multe generații au crescut cu imaginile pe care le-a lăsat în urmă: de la filmele Disney pentru copii, la succesele cinematografice ale anilor '90, precum terifiantul „Tăcerea mieilor”. Cu toate acestea, foarte puține documentare portret i-au fost dedicate în Europa. Regizorii Camile Juza şi Yal Sadat repară acest neajuns şi ne propun, în documentarul în premieră „Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” (JODIE FOSTER: HOLLYWOOD DANS LA PEAU, Franţa, 2021), să urmărim călătoria unei actrițe a cărei luptă feministă din culisele Hollywood-ului anticipează multe dezbateri contemporane: hărțuită de un fan violent după „Taxi Driver”, apoi criticată pentru tăcerea sa față de homosexualitatea sa înainte de a deveni din nou o icoană progresistă, Jodie Foster a navigat prin toate capcanele întinse de industria divertismentului.

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” ne aduce în prim plan experiența actriţei, dar și starea actuală a cinematografiei, ba chiar a culturii occidentale în ansamblu. Narat de Mathieu Kassovitz (prieten și fost colaborator al lui Jodie Foster), filmul se bazează pe imagini de arhivă inedite, evidențiind subtilitatea extraordinară a acestei actiţe bilingve. Documentarul se bucură, de asemenea, de analize de specialitate și de o coloană sonoră originală, semnată de Krikor Kouchian şi ne prezintă fragmente din operele majore ale filmografiei sale, privite într-o lumină nouă, clarificând astfel mistica ce înconjoară o actriță-regizoare hotărâtă să mențină controlul asupra imaginii sale. Filmul semnat de Camille Juza, Yal Sadat oferă privitorilor șansa de a reconstitui puzzle-ul pe care Jodie Foster l-a lăsat în urmă de-a lungul vieții sale în lumina reflectoarelor mass-media și de a înțelege mai bine de ce actriţa ar fi preferat o mai mare obscuritate.

Desluşim puzzle-ul unei cariere fără pauză, în documetarul „Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea”, joi, 5 martie, de la ora 22.00, la TVR 1.

foto:

Jodie si De Niro la Cannes

© Bestimages - Robert De Niro ai Jodie Foster prezintă TAXI DRIVER la Festivalul de la Cannes în 1976

Jodie adolescenta

© GettyImages

Jodie Foster photographed by Terry O’Neill in London in 1976

Jodie adolescentă

© GettyImages

Jodie Foster photographed by Nancy R. Schiff in 1979

Jodie copil

© GettyImages

Jodie Foster photographed by Michael Ochs on the set of the movie ECHOES OF A SUMMER in 1976

Jodie, Scorsese and De Niro

© GettyImages

Jodie Foster, Martin Scorsese and Robert De Niro on the set of the movie TAXI DRIVER in 1976

