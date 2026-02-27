loader
Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

publicat: Vineri, 27 Februarie 2026

Principala emisiune de ştiri a postului TVR Cultural ne va răsfăţa cu cele mai importante informaţii din zona culturală de luni până duminică, de la ora 20.00. La pupitrul ştirilor se vor afla, ca şi până acum, Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu şi Nadine Vlădescu.

 

Grila de primăvară a postului TVR Cultural aduce câteva modificări importante, pe care telespectatorii acestui post le vor regăsi începând cu luna martie.

O primă schimbare de oră vine la „Jurnalul cultural”, singurul produs de nișă din România care sintetizează actualitatea culturală cu rigoare jurnalistică: din 2 martie, telespectatorii pot urmări cea mai importantă emisiune de ştiri a postului TVR Cultural cu o oră mai devreme, adică de la ora 20.00. Modificarea intervine pentru a oferi telespectatorilor TVR o ofertă informativă completă în fiecare zi: „Ora de ştiri” prezintă, la TVR 2, informaţiile zilei începând cu ora 18.00; de la ora 19.00, principalele ştiri ale zilei se văd la „Telejurnalul” TVR 1; „Jurnalul cultural” ne aduce actualitatea culturală a zilei începând cu ora 20.00, iar de la ora 21.00, ştirile sportive se văd la TVR Sport. O ultimă sinteză informativă poate fi urmărită de la ora 23.00, în „Telejurnal” TVR 1.

În structura noului „Jurnal cultural”, difuzat de la 20.00, de luni până duminică, prima parte va fi rezervată informaţiilor din actualitatea culturală. Interviurile ample, cu invitați în platou, desfăşurate sub genericul „În spatele imaginii” (o formulă relaxată „behind the scenes” - în spatele… muzicii, teatrului, operei, artelor vizuale etc.) - unde vom afla mai multe lucruri din culisele realizării marilor proiecte artistice – se vor regăsi în partea a doua a „Jurnalului cultural”. La pupitrul „Jurnalului cultural” se vor afla, ca şi până acum, prezentatorii Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu şi Nadine Vlădescu.

Modificarea orei „Jurnalului cultural” antrenează adaptarea întregului program de seară al postului cultural al TVR. Astfel, emisiunea „Intrare liberă” se va difuza mai devreme, luni-joi, ora 18.30, fiind considerată generatorul de tematică. Emisiunea de dezbatere moderată de Mirela Nagâţ, alternativ cu Nadine Vlădescu, devine spațiul care definește tema serii.

„Această abordare oferă grilei o coerență curatorială, transformând fluxul de emisie dintr-o succesiune de programe, într-o experiență tematică integrată. Prin stabilirea temei (Muzică clasică, Teatru, Artă, Industrii creative etc.) la ora 18.30, TVR Cultural pregătește telespectatorii pentru pilonul informativ și pentru evenimentul principal al serii (film/concert/teatru)”, a precizat Bogdana Pascal, producător executiv interimar la TVR Cultural.

foto: capturi emisie TVR Cultural

