Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

TVRSPORT TVRSPORT

În spatele fiecărei execuții reușite se află numeroase greșeli făcute și corectate la antrenament. Publicul vede rezultatul, nu procesul. Drumul spre performanță nu este liniar, ci construit prin încercări repetate, ajustări și reveniri.

Pentru mulți sportivi tineri, însă, apare o dificultate suplimentară: perfecționismul impus din exterior, din familie sau din mediul educațional, unde greșeala este privită ca un semn de slăbiciune. În acest context, eroarea nu mai este o etapă firească de învățare, ci devine o amenințare la adresa valorii personale.

Consecința este schimbarea comportamentului. Copiii curajoși și spontani ajung să evite riscul, aleg soluții sigure și reduc inițiativa. Teama de a greși blochează progresul, limitează flexibilitatea și diminuează dorința de a explora variante noi de execuție.

Teama de greșeală în sport este una dintre cele mai frecvente și mai puțin discutate bariere ale performanței. Ea nu apare din lipsă de pregătire, ci din modul în care sportivul interpretează eroarea. În momentul în care greșeala este asociată cu pierderea valorii personale, cu dezamăgirea antrenorului sau cu judecata publicului, apare blocajul.

Din perspectivă psihologică, teama de greșeală este strâns legată de anxietatea de performanță și de perfecționismul rigid. Cercetările din psihologia sportului arată că sportivii care percep greșeala ca pe o amenințare tind să dezvolte comportamente defensive: evită riscul, aleg soluții sigure și își reduc creativitatea în joc. În loc să joace pentru a câștiga, ajung să joace pentru a nu pierde.

Studiile despre fear of failure (Conroy, 2001; Sagar & Lavallee, 2010) arată că teama de greșeală este adesea alimentată de frica de rușine, de respingere sau de pierderea statutului. În aceste condiții, atenția sportivului se mută de la execuție la consecințe. Concentrarea scade, reacțiile devin întârziate, iar performanța are de suferit. Paradoxal, încercarea de a evita greșeala crește probabilitatea apariției ei.

În plan fiziologic, teama activează răspunsul de stres: crește nivelul de cortizol, se accelerează ritmul cardiac, musculatura devine rigidă. Această stare de hiperactivare afectează coordonarea fină și luarea deciziilor rapide, esențiale în sportul de performanță. Crisparea este adesea semnul vizibil al unei frici invizibile.

Diferența dintre sportivii care rămân blocați și cei care evoluează constă în modul de raportare la eroare. Modelele moderne de antrenament susțin dezvoltarea unui climat orientat spre proces, nu exclusiv spre rezultat. Atunci când greșeala este tratată ca feedback tehnic și nu ca verdict personal, sportivul își păstrează curajul de a încerca.

Conceptul de mentalitate de creștere - growth mindset (Dweck) este relevant și în sport: abilitatea este percepută ca dezvoltabilă, nu fixă. În acest cadru, greșeala devine informație, nu etichetă. De asemenea, teoria autodeterminării (Deci & Ryan) arată că motivația autonomă — bazată pe competență, autonomie și apartenență — reduce anxietatea și crește toleranța la eșec.

Rolul antrenorului este esențial. Un stil de conducere bazat pe sprijin și claritate tehnică reduce frica și crește asumarea responsabilității. În schimb, un climat dominat de critică excesivă și sancțiuni emoționale amplifică evitarea riscului.

Teama de greșeală nu dispare complet nici la nivel înalt. Diferența este că sportivii experimentați au învățat să o gestioneze. Ei acceptă că eroarea face parte din joc și își concentrează energia pe următoarea execuție, nu pe cea ratată.

În sport, progresul real începe atunci când greșeala încetează să fie un pericol și devine un instrument de reglaj. Curajul de a continua după o eroare este, de fapt, una dintre cele mai valoroase competențe ale performanței.

Evoluția reală începe atunci când identitatea sportivului este separată de eroarea tehnică. Greșeala nu definește persoana, ci indică un aspect care poate fi îmbunătățit. În sportul actual, analiza este susținută de date obiective: înregistrări video, măsurători precise, indicatori de performanță. Aceste instrumente transformă eroarea într-un reper concret pentru reglaj.

Blocajul apare în momentul în care sportivul se crispează și încearcă să se apere în loc să analizeze. Atunci progresul stagnează. Performanța nu înseamnă absența greșelii, ci capacitatea de a o folosi pentru ajustare și creștere continuă.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.