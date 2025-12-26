loader
TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025
TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025.

 

Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe speciale, difuzate pe TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Folclor, TVR Sport și TVR INFO. De la comedia românească și spectacolele-emblemă ale scenei naţionale, la concerte legendare, documentare-eveniment și retrospective ale anului, Revelionul 2026 pe toate posturile TVR este o invitație la emoție, memorie și excelență culturală.

Revelion 2026 marchează începutul unui an aniversar important pentru Televiziunea Română – „Împreună la puterea 70”. Punctul culminant al serii va avea loc exact la ora 00:00, moment transmis în simulcast pe toate canalele TVR – un gest simbolic care deschide oficial anul în care instituția marchează șapte decenii de existență.

TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025. De la ora 21:00, „TVR 70 RETRO / POLITIC” readuce în atenție momentele decisive ale anului electoral, urmat de „TVR 70 RETRO / CAMPANII”, o privire asupra campaniilor cu impact social major desfășurate de TVR: „Împreună facem bine” - ajutorarea persoanelor afectate de inundații, „Omul Anului”, o inițiativă emblematică a TVR, dedicată celor care prin generozitate și implicare au schimbat comunități și au inspirat societatea. „Via Transilvanica”, campania de strângere de fonduri pentru copii cu probleme de sănătate, a fost un proiect care a mobilizat comunitățile din întreaga țară. Sub mesajul „Prietenii noștri, sprijinul nostru”, campania pentru protecția animalelor a promovat empatia și responsabilitatea față de animale.

Noaptea continuă cu „TVR 70 RETRO / FESTIVALURI”„TVR 70 RETRO / FASHION” și „TVR 70 RETRO / CULTURĂ”, care evidențiază implicarea Televiziunii Române în susținerea marilor evenimente culturale și a creativității românești.

