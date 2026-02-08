Eduard Mihai Crăciun – drumul de la Sinaia spre visul olimpic cu viteza unei sănii

“Drumul e la fel de frumos ca destinația” – povestea unui tânăr sportiv care și-a redescoperit pasiunea în viteză și răbdare

Crescut printre munții, la Sinaia, Eduard Mihai Crăciun trăiește la 25 de ani visul pe care mulți doar îl conturează în minte — participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. În spatele unei discipline spectaculoase, dar adesea uitate de publicul larg, se ascund ani de muncă, sacrificii și o pasiune autentică pentru viteza care alunecă pe gheață.

„Aveam 12 ani când am început acest sport, dar pasiunea am descoperit-o cu adevărat la 14 ani”, spune Eduard cu un zâmbet cald. „În primii ani doar mă bucuram de timpul petrecut cu prietenii la antrenamente. Apoi, când am ajuns prima dată pe o pârtie olimpică, am simțit ce înseamnă cu adevărat sania — viteza, adrenalina și emoțiile trăite acolo mi-au aprins dorința de a fi mai bun”.

Pentru el, sania nu este doar o competiție, ci un mod de a trăi. Ceea ce pentru un spectator pare o simplă coborâre de câteva zeci de secunde, pentru sportiv înseamnă ani de antrenamente și plecări lungi de acasă. „Vara petrec majoritatea timpului pe stadionul de atletism și în sala de forță. Avem antrenamente pe tartan, dar pregătirea specifică este foarte limitată. Din octombrie până în martie suntem plecați pe pistele olimpice. Asta e cel mai mare sacrificiu — timpul. Timpul departe de familie, de prieteni, de viața care merge mai departe fără tine”, mărturisește Eduard.

Și totuși, în vocea lui nu se aud regrete. Doar recunoștință. „Iubesc ceea ce fac și asta mă motivează chiar și în cele mai dificile momente. Satisfacția că sunt privilegiat să fac ce îmi place, că progresez, că trăiesc prin sport — asta mă ține în echilibru.”

Lecția din cel mai greu sezon

Drumul spre viteză și performanță este presărat și cu momente de cumpănă. Pentru Eduard, sezonul competițional 2023–2024 a fost o astfel de încercare. „Din dorința de a fi mai rapid, am ajuns să pierd din vedere lucrurile esențiale. Am început să fiu prea critic cu mine, să nu accept nicio greșeală. Voiam să fiu perfect. Până am început să cred că nu mai sunt capabil să practic acest sport.”

A fost aproape de retragere. Dar ceva din interiorul lui a refuzat să renunțe. „Mi-am dat voie să greșesc. Mi-am schimbat focusul de pe rezultat pe progres. Am căutat binele chiar și în momentele când părea imposibil să existe. Atunci lucrurile s-au schimbat. Am redescoperit bucuria de a mă da cu sania și mi-am adus aminte de ce iubesc acest sport.”

Această transformare l-a readus nu doar pe pistă, ci și în echilibrul care îl definește astăzi. Crăciun vorbește despre proces cu aceeași căldură cu care mulți ar descrie o victorie. „Lucrurile frumoase se construiesc cu timp și răbdare”, spune simplu.

Milano–Cortina 2026 – începutul unui nou capitol

Pentru Eduard, participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 nu este o destinație finală, ci o nouă etapă a visului său. „Fiind prima ediție de jocuri la care particip, nici nu știu ce așteptări să am. Tot ce pot spune e că o să dau tot ce am mai bun și o să mă bucur de fiecare coborâre, de fiecare moment în care sunt acolo.”

Este determinat, dar modest, conștient că fiecare metru de gheață înseamnă o nouă oportunitate de a-și depăși limitele. Și transmite tinerilor un mesaj care îi definește perfect filosofia: „Drumul este cel puțin la fel de frumos ca destinația. Să aibă încredere în proces și în forțele lor.”

Într-o lume grăbită, Eduard Mihai Crăciun este dovada că performanța adevărată nu ține doar de viteză, ci și de răbdare. De echilibru. De pasiunea pentru un sport care nu stă pe loc — ci alunecă mereu înainte, precum visul unui copil din Sinaia care n-a încetat să creadă.

Sâmbătă, 7 februarie, Eduard-Mihai Crăciun, debutant în proba de sanie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a încheiat pe ultimul loc primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, dar este oarecum mulţumit pentru că a reuşit evoluţii acceptabile. Sportivul conştientizează că va fi dificil să se califice în faza următoare (top 20), dar încă are speranţe.

Credit foto: Arhiva personala