Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

publicat: Vineri, 06 Februarie 2026

Pionieră a României în proba de sărituri cu schiurile, Daniela Vasilica Toth (28 de ani, născută Haralambie) se pregătește să scrie din nou istorie la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, competiție la care va participa pentru a treia oară în carieră.

 

Cu un parcurs impresionant, început la doar 13 ani, și o serie de rezultate care au deschis drumul României în această disciplină, Daniela Toth este un simbol al perseverenței și al pasiunii pentru sporturile de iarnă. La ceremonia de deschidere de la Predazzo, Daniela va fi, alături de Paul Pepene (schi fond), port-drapelul României – o recunoaștere a valorii și a dedicării sale.

Bucuria pură a copilului care nu știa ce e frica

La 9–10 ani nu te gândești la curaj sau la pericol, pentru că, pentru un copil, zăpada înseamnă joacă și libertate. Așa a început pasiunea Danielei Toth pentru schi – dintr-o bucurie simplă.

„Îmi plăceau zăpada și viteza. Colegul meu de clasă practica acest sport și era mereu mândru, plin de entuziasm. Mi-a povestit cât de bine se simte, iar când i-am văzut pe cei mai mari sărind, mi s-a părut ceva magic. Atunci mi-am spus că vreau și eu să încerc. Era bucuria pură a copilului care nu știa ce e frica, ci doar dorința de a se distra și de a visa.”

Copilul curios de atunci nu știa însă că visul de pe pârtie avea să devină pasiune, muncă și responsabilitate, iar viața în sport nu este niciodată o poveste simplă.

„A fost o perioadă în care am crescut mult prea repede. În timp ce alți adolescenți își trăiau copilăria, eu învățam ce înseamnă munca, responsabilitatea și presiunea. Am renunțat la momente simple – timp cu prietenii, timp cu familia, libertatea vârstei. Nu a fost ușor, dar fiecare sacrificiu a avut sens atunci când am ajuns la start și am știut că sunt exact unde trebuie să fiu.”

„Dorința de a merge mai departe a fost mereu mai mare decât teama de eșec”

Săriturile cu schiurile nu înseamnă doar forță și tehnică. Pentru fiecare rezultat, se muncește dublu, iar lipsa infrastructurii reprezintă un obstacol pe care sportivii români trebuie să îl depășească.

„Avem baza de sărituri de la Râșnov, dar diferențele de infrastructură față de alte țări te obligă să muncești de două ori mai mult pentru a ajunge la același nivel. Presiunea competițiilor este constantă, mai ales când reprezinți o țară cu resurse limitate. Am depășit aceste provocări prin răbdare, determinare și credința că fiecare obstacol mă face mai puternică. Au existat momente grele, dar dorința de a merge mai departe a fost mereu mai mare decât teama de eșec”.

Debutând la doar 13 ani în circuitul internațional, Daniela Toth a devenit rapid un nume de referință în istoria săriturilor cu schiurile. În 2012, la Lillehammer, a fost prima sportivă din România prezentă într-o etapă de Cupă Mondială, iar un an mai târziu, la Hinterzarten, a obținut primul său punct în competiția supremă.

„Înainte de săritură, totul se oprește pentru o clipă. Simți mândria, emoția și responsabilitatea de a purta tricolorul pe umeri. Este mai mult decât o competiție – este un legământ cu țara ta, cu oamenii care te-au susținut și cu copilul care a visat, cândva, să ajungă acolo. Este un moment care îți taie respirația.”, mărturisește Daniela, cu emoție sinceră.

Un moment definitoriu a venit odată cu participarea sa la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, când a scris o nouă pagină de istorie, devenind prima româncă ce a concurat vreodată la sărituri cu schiurile. A terminat atunci pe locul 25, însă semnificația prezenței sale a fost mai importantă decât clasamentul – un început de drum pentru sporturile de iarnă din România.

„În săriturile cu schiurile, curajul nu înseamnă absența fricii”

În 2023, rezultatul obținut la Râșnov – locul 7 într-o etapă FIS Ski Jumping Summer Grand Prix – a confirmat forma și maturitatea sportivei, aducând României cea mai bună clasare feminină la acest nivel.

„Zilele mele sunt construite în jurul antrenamentelor, al disciplinei și al detaliilor mici care fac diferența. Dar, dincolo de pregătirea fizică, cea mentală este esențială. În săriturile cu schiurile, curajul nu înseamnă absența fricii, ci capacitatea de a o controla. Lucrez constant la echilibrul interior, la concentrare și la încrederea că pot să-mi depășesc limitele, indiferent de condiții”, povestește Daniela, oferind o privire sinceră în universul nevăzut al sportivilor de elită.

Privind spre Milano Cortina 2026, Daniela Toth nu poartă doar tricolorul, ci și povestea unei generații care învață că a zbura nu înseamnă doar tehnică, ci și credință.

Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

 

