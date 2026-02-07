„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

TVRSPORT TVRSPORT

Rugby-ul românesc revine în prim-plan pentru fanii români! TVR va transmite meciurile „Stejarilor” din Campionatul European de Rugby (Rugby Europe Championship), competiția care adună cele mai bune echipe ale continentului în afara Turneului celor Șase Națiuni. Meciul Germania – România se vede la TVR Sport duminică, 8 februarie, de la ora 16.55.

Primele confruntări ale României sunt programate în luna februarie. Debutul are loc pe 8 februarie, când România va întâlni Germania, într-un meci transmis în direct la TVR Sport, de la ora 16:55 şi comentat de Dragoş Bocanaciu.

Urmează partida de pe 15 februarie, România – Belgia, iar pe 22 februarie, „Stejarii” vor juca în deplasare cu Portugalia.

Campionatul European de Rugby este principala competiție continentală destinată națiunilor din afara Turneului celor Șase Națiuni și are o tradiție de peste jumătate de secol. Ediția din acest an reunește opt echipe: România, Spania, Olanda, Portugaia, Belgia, Germania, Elveţia, Georgia.

Pe lângă miza titlului european, competiția are un rol important și în ierarhia internațională, rezultatele influențând clasamentul mondial și parcursul echipelor spre Cupa Mondială.

Pentru România, prezența în Campionatul European confirmă statutul de națiune cu tradiție în rugbyul internațional. „Stejarii” se află între primele 24 de echipe ale lumii și și-au câștigat deja locul la Cupa Mondială din 2027, din Australia, iar meciurile de la această ediţie a Campionatului European reprezintă pentru ei o oportunitate de a rămâne conectați la nivelul de top al competiției continentale, iar pentru fani, un nou prilej de a urmări echipa națională în direct, la TVR.

credit foto: rugbyromania.ro