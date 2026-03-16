loader
Foto

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

publicat: Luni, 16 Martie 2026
 TVRINFO 

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment confirmat oficial de ministrul Apărării, Radu Miruță.

 

Aceste aeronave de tip Boeing, specializate în realimentarea în aer, au aterizat pe Aeroportul Otopeni în urma unei decizii strategice a partenerului american, respectând cadrul legal stabilit recent de Parlamentul României, care permite staționarea acestora atât în Capitală, cât și la baza Mihail Kogălniceanu.

Implementarea acestei măsuri se realizează sub coordonarea directă a Statelor Unite, în limitele numerice aprobate de forul legislativ, Ministerul Apărării primind asigurări oficiale că aeronavele nu transportă armament sau materiale explozibile. Această acțiune este definită ca un mecanism esențial de descurajare, menit să demonstreze capacitatea tehnică și militară a țării de a răspunde eventualelor amenințări. În viziunea oficialilor de la București, rolul armatei într-un stat democratic și partener strategic este strict defensiv, respectând angajamentele diplomatice internaționale.

Suplimentarea tehnicii militare și sosirea unui contingent de aproximativ 500 de militari americani sunt prezentate ca răspunsuri necesare la dinamica securității regionale, diminuând speculațiile apărute anterior în spațiul public după retragerea unor trupe la finele anului trecut. Ministrul Apărării a oferit asigurări că aceste noi capabilități nu transformă România într-o țintă și nici nu implică țara în conflicte externe, precum cel din Iran, ci, dimpotrivă, sporesc gradul de protecție a teritoriului național.

Din perspectivă aliată, Comandamentul Statelor Unite pentru Europa a subliniat că găzduirea aeronavelor și a personalului american face parte din acordurile obișnuite de acces și staționare încheiate cu partenerii NATO. Totodată, caracterul temporar și defensiv al acestei dislocări, care a primit undă verde atât de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și de la Parlament, a fost reconfirmat de președintele Nicușor Dan, care a subliniat absența armamentului ofensiv pe aceste echipamente, întărind ideea unei Românii mai sigure în contextul geopolitic actual.

 

Tag-uri: avioane cisterna sua, CSAT, Radu Miruță, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

16 Martie, 08:43

Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra Moscovei

16 Martie, 08:36

Trump crește presiunea asupra aliaților privind Strâmtoarea Ormuz. Japonia și Australia nu intenționează să trimită nave

16 Martie, 07:33

Premiile Oscar 2026: ”One Battle After Another”, desemnat cel mai bun film. Un nume românesc apare pe lista câștigătorilor

15 Martie, 23:10

Premierul Bolojan: Proiectul privind cumulul pensiei cu salariul ar trebui să intre în Guvern săptămâna viitoare

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, ...

Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

  RECOMANDARI     TVR1 

Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

Sâmbătă , 14 martie, de la ora 12:30, NARCIS POPESCU îl are ca invitat pe E.S. LIOR BEN DOR, ambasadorul Israelului la București.

„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

TVR 2 aduce telespectatorilor un nou serial polițist european. Din 21 martie, miniseria italiană „Lolita Lobosco” (Le indagini di Lolita ...

Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

Documentarul  „Domnul şi doamna Hitchcock”, difuzat la TVR 1 luni, 16 martie, de la ora 22.00, explorează viaţa personală a celebrului regizor şi ...

De ce nu reacţionăm la criza climatică? Explicaţiile unui documentar multipremiat, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

De ce nu reacţionăm la criza climatică? Explicaţiile unui documentar multipremiat, la TVR INFO

Documentarul „Schimbările climatice: reacţii paradoxale”, difuzat de TVR INFO duminică, 15 martie, de la ora 11.00, analizează mecanismele ...

Tineri artişti ai folclorului românesc dau glas repertoriului Mariei Tănase – duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Tineri artişti ai folclorului românesc dau glas repertoriului Mariei Tănase – duminică, la TVR 1

Duminică, 15 martie, de la ora 20.00, urmărim la TVR 1 cea de-a doua parte a Festivalului Național de Folclor „Maria Tănase”. Amfitrion – Iuliana ...

  PROMO     TVR1 

"Starea Nației" revine la TVR

Dragoș Pătraru va prezenta "Starea Nației" în fiecare joi, după Telejurnalul orei 19:00. Noutăți de primăvară în programele TVR.

Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2   TVRI 

Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

Din 16 martie, ora 20:00, Irina Păcurariu revine la TVR 2 cu povești reale și oameni autentici, ale căror performanțe s-au construit departe de ...

Paradoxul justiției românești: Doi criminali de război condamnați pentru Holocaust rămân reabilitați, în ciuda unei hotărâri CEDO (EXCLUSIV)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Paradoxul justiției românești: Doi criminali de război condamnați pentru Holocaust rămân reabilitați, în ciuda unei hotărâri CEDO (EXCLUSIV)

Din 2024, România nu mai poate reabilita memoria criminalilor de război, potrivit unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Cu ...

Un nou sezon

  RECOMANDARI     TVR1 

Un nou sezon "Vorbeşte corect!”, la TVR 1

Din 16 martie, în fiecare zi de luni până vineri, la ora 7:55, realizatorii emisiunii „Vorbeşte corect!” continuă să ne convingă, la TVR 1: ...

Optimile Ligii Campionilor la fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Optimile Ligii Campionilor la fotbal

Spectacolul fotbalistic din Champions League a revenit în forță la mijlocul lunii martie, odată cu desfășurarea primei manșe a optimilor de finală.

SRI menține nivelul 2 de alertă, precaut, din cele 4 posibile

  TVRINFO     TVRINFO 

SRI menține nivelul 2 de alertă, precaut, din cele 4 posibile

Prezența militară a Statelor Unite în România urmează să fie consolidată prin dislocarea a câteva sute de militari, avioane cisternă și drone de ...

Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

An de an, mii de obiecte sunt furate din siturile arheologice - o activitate internaţională la fel de profitabilă precum traficul de arme şi de ...

40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

Filmul documentar „ Denzel Washington: un model american” , realizat de ARTE, regizat de Sonia Dauger și produs de Brainworks, reia rolurile și ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate