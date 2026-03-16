Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

TVRINFO

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment confirmat oficial de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Aceste aeronave de tip Boeing, specializate în realimentarea în aer, au aterizat pe Aeroportul Otopeni în urma unei decizii strategice a partenerului american, respectând cadrul legal stabilit recent de Parlamentul României, care permite staționarea acestora atât în Capitală, cât și la baza Mihail Kogălniceanu.

Implementarea acestei măsuri se realizează sub coordonarea directă a Statelor Unite, în limitele numerice aprobate de forul legislativ, Ministerul Apărării primind asigurări oficiale că aeronavele nu transportă armament sau materiale explozibile. Această acțiune este definită ca un mecanism esențial de descurajare, menit să demonstreze capacitatea tehnică și militară a țării de a răspunde eventualelor amenințări. În viziunea oficialilor de la București, rolul armatei într-un stat democratic și partener strategic este strict defensiv, respectând angajamentele diplomatice internaționale.

Suplimentarea tehnicii militare și sosirea unui contingent de aproximativ 500 de militari americani sunt prezentate ca răspunsuri necesare la dinamica securității regionale, diminuând speculațiile apărute anterior în spațiul public după retragerea unor trupe la finele anului trecut. Ministrul Apărării a oferit asigurări că aceste noi capabilități nu transformă România într-o țintă și nici nu implică țara în conflicte externe, precum cel din Iran, ci, dimpotrivă, sporesc gradul de protecție a teritoriului național.

Din perspectivă aliată, Comandamentul Statelor Unite pentru Europa a subliniat că găzduirea aeronavelor și a personalului american face parte din acordurile obișnuite de acces și staționare încheiate cu partenerii NATO. Totodată, caracterul temporar și defensiv al acestei dislocări, care a primit undă verde atât de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și de la Parlament, a fost reconfirmat de președintele Nicușor Dan, care a subliniat absența armamentului ofensiv pe aceste echipamente, întărind ideea unei Românii mai sigure în contextul geopolitic actual.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.