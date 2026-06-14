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Martor al istoriei, povestitor al timpului. Un interviu cu Gabriel Klimowicz despre jurnalism și literatură, la TVR Cultural

publicat: Duminică, 14 Iunie 2026

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Duminică, 7 iunie, de la ora 17:00 (în reluare marți, de la 22.35) la „Omul și timpul”, jurnalistul Rafael Udriște îl are invitat pe jurnalistul și scriitorul Gabriel Klimowicz.

 

În ultimii treizeci și cinci de ani, România a trecut prin schimbări importante: căderea comunismului, apariția presei libere, marile confruntări politice și, mai recent, epoca fake news-ului și a manipulării digitale. Invitatul ediției de astăzi a cunoscut nemijlocit toate aceste transformări. Gabriel Klimowicz a lucrat în presa scrisă, radio și televiziune, a predat jurnalism și a decriptat tehnici de manipulare.

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Dincolo de jurnalism, literatura a devenit un alt mod de a înțelege oamenii și timpul în care trăiesc. În romanele sale, istoria recentă, puterea, credința și destinul individual se întâlnesc în povești care depășesc adesea granița dintre document și ficțiune. De la „Lumea ticăloșilor”, „Fake News” și „Frica” până la „Bătrânul”, opera sa urmărește destine individuale aflate în fața unor alegeri care pun la încercare convingerile, credința și propria relație cu adevărul. Vom vorbi despre jurnalism și manipulare, despre memorie și credință, dar și despre rolul pe care literatura îl poate juca în înțelegerea istoriei noastre recente.

(w882)

(w882)

(w882)

Producător: Ruxandra Țuchel

Director de imagine: Silviu Andrei

(w882)

„Martor al istoriei, povestitor al timpului”. Un interviu cu Gabriel Klimowicz despre jurnalism și literatură, duminică, 14 iunie, ora 17:00, la TVR Cultural.

 

Tag-uri: Gabriel Klimowicz, omul si timpul, rafael udriste

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