"După Știri": Trăim scump, cheltuim ușor | VIDEO

Guvernul a implementat recent o serie de măsuri fiscale restrictive, motivând necesitatea de a echilibra bugetul. Urmărim o ediție "După Știri", luni, 25 august, de la ora 23:00, la TVR INFO și online pe TVR+.
Măsurile includ majorarea TVA-ului, accize mai mari, impozit pe dividende crescut, taxe pe colete și contribuții pentru pensionarii cu venituri mari. Deși scopul declarat este de a restabili credibilitatea în fața agențiilor de rating, există riscul ca aceste măsuri să afecteze negativ economia reală.
.
.
Experții avertizează că astfel de șocuri fiscale pot determina consumatorii să reducă cheltuielile, iar companiile să își reevalueze planurile de investiții. În plus, o comunicare deficitară din partea guvernului poate genera panică financiară în rândul populației, afectând și mai mult economia.
.
Adaptarea la noile realități economice necesită o abordare pragmatică și o evaluare atentă a fiecărei decizii financiare.
Invitat Adrian Mitroi, profesor de economie
Moderator Bogdan Muzgoci
"După Știri", luni, 25 august, de la ora 23:00, la TVR INFO și online pe TVR+.