Guvernul a implementat recent o serie de măsuri fiscale restrictive, motivând necesitatea de a echilibra bugetul. Urmărim o ediție "După Știri", luni, 25 august, de la ora 23:00, la TVR INFO și online pe TVR+.

Măsurile includ majorarea TVA-ului, accize mai mari, impozit pe dividende crescut, taxe pe colete și contribuții pentru pensionarii cu venituri mari. Deși scopul declarat este de a restabili credibilitatea în fața agențiilor de rating, există riscul ca aceste măsuri să afecteze negativ economia reală.

Experții avertizează că astfel de șocuri fiscale pot determina consumatorii să reducă cheltuielile, iar companiile să își reevalueze planurile de investiții. În plus, o comunicare deficitară din partea guvernului poate genera panică financiară în rândul populației, afectând și mai mult economia.

Este esențial ca cetățenii să fie bine informați și să își adapteze deciziile financiare cu atenție, concentrându-se pe planurile pe termen lung și evitând consumul inutil de energie în dispute polarizante.



Adaptarea la noile realități economice necesită o abordare pragmatică și o evaluare atentă a fiecărei decizii financiare.



Invitat Adrian Mitroi, profesor de economie



