Costul ridicat al vieţii, îngrijorarea majoră a tinerilor generaţiei Z

publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025
Tinerii din Generația Z trăiesc sub un nivel ridicat de stres și anxietate, majoritatea acestor îngrijorări fiind generate, paradoxal, de factori economici. Un sondaj recent realizat de Allianz-Țiriac Asigurări dezvăluie că peste 75% dintre tineri se confruntă cu aceste stări de cel puțin câteva ori pe săptămână.

 

Principala sursă de îngrijorare este costul ridicat al vieții, menționat de aproape 80% dintre respondenți. Imediat după, urmează imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neprevăzute sau pentru a-și asigura o stabilitate financiară pe termen lung.

Când se gândesc la viitor, șase din zece tineri mărturisesc că simt nesiguranță și anxietate, grijile fiind centrate pe situația financiară personală prezentă și viitoare, dar și pe presiunea socială (36%) și starea de sănătate a lor sau a familiei. Doar o mică parte, în jur de 17%, privește viitorul cu optimism. Cu toate acestea, tinerii din Gen Z demonstrează o luciditate remarcabilă în fața problemelor. Recunoscând că nu pot controla tot ce le rezervă viitorul, peste 43% aleg să se concentreze pe gestionarea activă a stresului.

Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări, subliniază că Generația Z nu este una fragilă, ci "o generație lucidă" care simte intens volatilitatea economică. Anxietatea lor nu este o slăbiciune, ci un semnal de alarmă că nevoia de siguranță nu mai poate fi amânată.

Tinerii conștientizează impactul financiar devastator pe care îl pot avea o problemă de sănătate (43%) sau o cheltuială neplanificată (34,5%). Cu toate acestea, deși peste 8 din 10 tineri consideră că ar avea nevoie de până la 40.000 de lei pentru o astfel de urgență, doar 29% au reușit să economisească în ultimul an, iar o proporție infimă de sub 2% a apelat la o asigurare ca metodă activă de liniște financiară.

În timp ce mulți (27,6%) preferă să discute despre emoțiile lor cu familia sau prietenii, Inteligența Artificială nu a câștigat încă încrederea emoțională a tinerilor. Aceștia se folosesc de AI mai mult pentru informații despre siguranța financiară, rămânând rezervați în a-i cere sprijin emoțional direct, având rezerve legate de lipsa inteligenței emoționale și a filtrului uman.

 

Tag-uri: bani, costul vieţii, generatia Z, griji, TVR INFO

21 Noiembrie, 14:00

