Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025
 TVRINFO 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj clar referitor la bugetul pentru anul 2026, infirmând zvonurile privind majorarea taxei pe valoarea adăugată.

 

Acesta a subliniat că nu ia în calcul ipoteza creșterii TVA-ului, deși recunoaște că procesul de construcție a bugetului nu va fi unul ușor.

Nazare a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor debuta discuțiile în coaliție pe marginea bugetului, care va trebui să reflecte o viziune mai realistă și transparentă decât în anii precedenți, ministrul declarând că „nu putem să ne mai furăm căciula ca până acum” și că toate cheltuielile vor trebui să fie puse pe masă și să fie reale.

Un obiectiv central al anului 2026 va fi absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Nazare estimând un Produs Intern Brut de peste două mii de miliarde de euro pentru anul viitor. Ministrul a reiterat că orice decizie privind spațiul fiscal și eventualele măsuri noi vor fi dezbătute în cadrul coaliției, dar planul actual nu include majorarea TVA.

În contextul PNRR, o problemă majoră a fost semnalată de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru: blocarea reformei pensiilor magistraților — un angajament asumat de România în fața Comisiei Europene — costă deja statul 231 de milioane de euro.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

11 Noiembrie, 22:45

