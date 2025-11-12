Inițiativă legislativă: Tinerii, protejați de accesul la jocurile de noroc

TVRINFO

O nouă inițiativă legislativă depusă în Parlament urmărește să interzică accesul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 21 de ani în sălile de jocuri de noroc.

Proiectul, susținut de coaliția de guvernare, intenționează să majoreze pragul de la 18 la 21 de ani, motivând necesitatea de a proteja adolescenții și tinerii aflați într-o perioadă vulnerabilă din punct de vedere emoțional și financiar.

Deputatul PNL Raluca Turcan a subliniat că măsura le oferă tinerilor timp suplimentar pentru a se maturiza emoțional și a dobândi o stabilitate financiară, exemplificând că țări precum Portugalia, Grecia sau Republica Moldova au aplicat deja această reglementare, înregistrând efecte pozitive.

Din perspectivă psihologică, specialistul Irina Ioana explică de ce acest interval de vârstă este critic: interdicția scade presiunea în perioada în care impulsivitatea, nevoia de a experimenta și presiunea grupului sunt la cote maxime. Odată cu maturizarea crește și capacitatea de a amâna recompensa, în timp ce tinerii sub 21 de ani caută adesea o gratificare imediată.

Necesitatea acestor reglementări este confirmată și de realitatea alarmantă, chiar dacă legislația actuală interzice accesul minorilor. O cercetare realizată de Salvați Copiii în 2023 a arătat că 14% dintre copii au recunoscut că au participat direct la jocuri de noroc pe bani, iar aproape 40% au prieteni implicați. Mai mult, șapte din zece copii văd frecvent reclame la jocurile de noroc, iar 11% urmăresc persoane publice care le promovează.

În paralel, un alt proiect de lege propune o interdicție extinsă asupra promovării industriei de gaming. Acesta vizează interzicerea difuzării imaginilor și mesajelor audio-video care promovează jocurile de noroc în mediul online, în intervalul orar 6 dimineața și miezul nopții. Suplimentar, se urmărește interzicerea implicării influencerilor sau a personalităților publice în promovarea acestei industrii.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.