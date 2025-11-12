loader
Foto

Inițiativă legislativă: Tinerii, protejați de accesul la jocurile de noroc

publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025
 TVRINFO 

O nouă inițiativă legislativă depusă în Parlament urmărește să interzică accesul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 21 de ani în sălile de jocuri de noroc.

 

Proiectul, susținut de coaliția de guvernare, intenționează să majoreze pragul de la 18 la 21 de ani, motivând necesitatea de a proteja adolescenții și tinerii aflați într-o perioadă vulnerabilă din punct de vedere emoțional și financiar.

Deputatul PNL Raluca Turcan a subliniat că măsura le oferă tinerilor timp suplimentar pentru a se maturiza emoțional și a dobândi o stabilitate financiară, exemplificând că țări precum Portugalia, Grecia sau Republica Moldova au aplicat deja această reglementare, înregistrând efecte pozitive.

Din perspectivă psihologică, specialistul Irina Ioana explică de ce acest interval de vârstă este critic: interdicția scade presiunea în perioada în care impulsivitatea, nevoia de a experimenta și presiunea grupului sunt la cote maxime. Odată cu maturizarea crește și capacitatea de a amâna recompensa, în timp ce tinerii sub 21 de ani caută adesea o gratificare imediată.

Necesitatea acestor reglementări este confirmată și de realitatea alarmantă, chiar dacă legislația actuală interzice accesul minorilor. O cercetare realizată de Salvați Copiii în 2023 a arătat că 14% dintre copii au recunoscut că au participat direct la jocuri de noroc pe bani, iar aproape 40% au prieteni implicați. Mai mult, șapte din zece copii văd frecvent reclame la jocurile de noroc, iar 11% urmăresc persoane publice care le promovează.

În paralel, un alt proiect de lege propune o interdicție extinsă asupra promovării industriei de gaming. Acesta vizează interzicerea difuzării imaginilor și mesajelor audio-video care promovează jocurile de noroc în mediul online, în intervalul orar 6 dimineața și miezul nopții. Suplimentar, se urmărește interzicerea implicării influencerilor sau a personalităților publice în promovarea acestei industrii.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: inițiativă legislativă, interdictie jocuri de noroc, interdictie tineri pacanele, jocuri de noroc, păcănele, TVR INFO, varsta 21 ani

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

11 Noiembrie, 22:45

Ministrul Bogdan Ivan: Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil

11 Noiembrie, 20:49

Iranul afirmă că a destructurat o reţea de spionaj condusă de serviciile de informaţii israeliene şi americane

11 Noiembrie, 20:11

Pentagon: Portavionul Gerald Ford a ajuns în largul Americii Latine pentru operaţiuni antidrog

11 Noiembrie, 19:41

Frontul din direcția Zaporojie se prăbușește. Forțele ruse au străpuns liniile de apărare ucrainene

PREZENTATORI Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Cea de-a cincea ediţie a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vine cu o surpriză inedită, o celebrare aparte a unuia dintre cei mai ...

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj clar referitor la bugetul pentru anul 2026, infirmând zvonurile privind majorarea ...

Yuri Kordonsky revine în România și montează „Metamorfoza”, de Franz Kafka, la Teatrul EXCELSIOR

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Yuri Kordonsky revine în România și montează „Metamorfoza”, de Franz Kafka, la Teatrul EXCELSIOR

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Teatrul EXCELSIOR anunță o nouă producție-eveniment: „Metamorfoza”, de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai ...

„Hai-Hui... cu Marina” la Berlin – între wurşti, urşi şi poveşti

  PROMO     TVR2 

„Hai-Hui... cu Marina” la Berlin – între wurşti, urşi şi poveşti

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Periplul „Hai-Hui... cu Marina” continuă într-un oraş care a făcut parte din două ţări! Celebru pentru zidul care a împărţit cele două Germanii ...

În direct și exclusivitate la TVR Sport: Campionatul Național de Înot în bazin scurt

  TVRSPORT     TVRSPORT 

În direct și exclusivitate la TVR Sport: Campionatul Național de Înot în bazin scurt

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Sunt frumoși, dezvoltați armonios și înoată mai rapid decât un pește de pradă. Cei mai valoroși înotători români ai momentului fac spectacol în ...

Cu nostalgie şi emoţie, despre distracţiile de altădată. „A șaptea obsesie” şi documentarul „Playback”, la TVR CULTURAL

  FILM     TVRCULTURAL 

Cu nostalgie şi emoţie, despre distracţiile de altădată. „A șaptea obsesie” şi documentarul „Playback”, la TVR CULTURAL

publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025

Luni, 10 noiembrie, de la ora 19.00, regizorul Iulia Rugină şi DJ Sorin Lupaşcu ne introduc în atmosfera discotecilor optzeciste, la „A șaptea ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate