loader
Foto

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1 

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii atractive și povești pline de inspirație.

 

Emisiunea-concurs „Care pe care” propune publicului două ediții speciale, animate de copii silitori, îndrăgostiți de limba română și pregătiți să transforme gramatica într-un spectacol plin de energie. Premiile puse în joc sunt nu doar în bani, ci și în jocuri care le vor însenina zilele de vacanță petrecute alături de familie. Prezentatoarea Ruxandra Gheorghe ne prezintă fiecare concurent și ne dezvăluie câteva dintre pasiunile și planurile lor de viitor.

Sâmbătă, 29 noiembrie, patru tineri de 13 ani intră în arena „Care pe Care” pentru un adevărat spectacol al limbii române. Aici, fiecare propoziție poartă emoție, fiecare greșeală este întâmpinată cu aplauze, iar fiecare concurent are șansa de a deveni campionul gramaticii. Două domnișoare și doi cavaleri, toți în vârstă de 13 ani, sunt gata să apere limba română într-o ediție de nota 10.

• La primul pupitru se află Ștefan Radbâță, elev în clasa a VII-a la Jean Monnet, care oscilează între trei cariere viitoare: medic, om de știință sau avocat.

• La pupitrul al doilea o întâlnim pe Vio(leta) Nițu, elevă din Călărași, care a visat pe rând să devină chimistă, procuroare, călăreață sau dansatoare. Acum aspiră să ajungă la liceul militar de la Breaza.

• La al treilea pupitru se așază Eva Gligor, hotărâtă încă din copilărie să devină arhitectă.

• Al patrulea concurent este Alex Niculescu, elev din București, care visează să ajungă în America și să devină antreprenor.

Duminică, 30 noiembrie, aventura continuă alături de alte patru concurente de 12 ani, colege la Liceul Teoretic „Jean Monnet” din București, care cuceresc pupitrele singurului concurs TV dedicat limbii române. Curajoase, istețe și pline de entuziasm, ele sunt pregătite să demonstreze că limba română poate fi și amuzantă și provocatoare.

• La primul pupitru o cunoaștem pe Anais Ciupitu, pasionată de sport. A practicat gimnastică de performanță timp de trei ani și a înotat timp de cinci ani. În viitor, visează să devină arhitect.

• La al doilea pupitru se află Ioana Baicu, obișnuită cu atmosfera de filmare datorită numeroaselor reclame în care a jucat. Se gândește la o carieră în design interior, televiziune sau jurnalism, iar pe termen lung își imaginează un traseu profesional variat, de la stewardesă în tinerețe la un job stabil pentru maturitate.

• Alessia Bumbăcea, talentată și pasionată de street dance, este concurenta de la pupitrul al treilea. Tânăra spune că este atrasă și de o posibilă carieră în medicină.

• La al patrulea pupitru se așază Amedeea Cioancă, elevă calificată în etapa națională a olimpiadei de religie, care își dorește însă să devină arhitect.

Cele două ediții speciale ale emisiunii „Care pe care” promit energie, emoție și o celebrare autentică a limbii române, prin ochii și talentul unor copii care știu că învățarea poate fi și o adevărată aventură.

Tag-uri: Care pe care, Limba română, Ruxandra Gheorghe-Negrea, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

  PROMO     TVR1 

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii ...

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

  TVRINFO     TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVR3   TVR2   TVR1 

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR ...

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

  PROMO     TVRI 

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea ...

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

  PROMO     TVRCULTURAL 

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să ...

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, ...

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVRMOLDOVA 

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi ...

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

  VEDETE     TVR1 

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea ...

Sărbători de iarnă în Maramureș

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbători de iarnă în Maramureș

Rapsod popular al Maramureșului, născut în comuna Poienile Izei, județul Maramureș, Ioan Pop este liderul G rupului Folcloric ...

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

  PROMO     TVR.RO 

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului ...

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

  PROMO     TVR1 

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

O conversaţie despre memorie, identitate şi asumarea drumului în viaţă fără a privi înapoi. Celebrul interpret Ioan Bocşa, invitatul ediţiei ...

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

  PROMO     TVR1 

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

Iuliana Tudor ne propune o ediție specială, plină de emoție, folclor autentic și surprize, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

Flacăra Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri, în timpul unei ceremonii ...

Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

  PROMO     TVRCULTURAL 

Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

O ediție specială despre noblețea tradiției, copilăria rurală, simboluri, credințe și sufletul românesc • Duminică, 30 noiembrie, ora 15.30, la ...

Românii aleg lichidarea economiilor personale

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii aleg lichidarea economiilor personale

Un semnal de alarmă vine dinspre finanțele personale ale românilor, sugerând că o mare parte a populației a ajuns la limita de avarie economică.

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre dârele lăsate pe cer de ruși şi noile cărţi de identitate, suspect de mici. Pe 28 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate