Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

PROMO TVR1

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii atractive și povești pline de inspirație.

Emisiunea-concurs „Care pe care” propune publicului două ediții speciale, animate de copii silitori, îndrăgostiți de limba română și pregătiți să transforme gramatica într-un spectacol plin de energie. Premiile puse în joc sunt nu doar în bani, ci și în jocuri care le vor însenina zilele de vacanță petrecute alături de familie. Prezentatoarea Ruxandra Gheorghe ne prezintă fiecare concurent și ne dezvăluie câteva dintre pasiunile și planurile lor de viitor.

Sâmbătă, 29 noiembrie, patru tineri de 13 ani intră în arena „Care pe Care” pentru un adevărat spectacol al limbii române. Aici, fiecare propoziție poartă emoție, fiecare greșeală este întâmpinată cu aplauze, iar fiecare concurent are șansa de a deveni campionul gramaticii. Două domnișoare și doi cavaleri, toți în vârstă de 13 ani, sunt gata să apere limba română într-o ediție de nota 10.

• La primul pupitru se află Ștefan Radbâță, elev în clasa a VII-a la Jean Monnet, care oscilează între trei cariere viitoare: medic, om de știință sau avocat.

• La pupitrul al doilea o întâlnim pe Vio(leta) Nițu, elevă din Călărași, care a visat pe rând să devină chimistă, procuroare, călăreață sau dansatoare. Acum aspiră să ajungă la liceul militar de la Breaza.

• La al treilea pupitru se așază Eva Gligor, hotărâtă încă din copilărie să devină arhitectă.

• Al patrulea concurent este Alex Niculescu, elev din București, care visează să ajungă în America și să devină antreprenor.

Duminică, 30 noiembrie, aventura continuă alături de alte patru concurente de 12 ani, colege la Liceul Teoretic „Jean Monnet” din București, care cuceresc pupitrele singurului concurs TV dedicat limbii române. Curajoase, istețe și pline de entuziasm, ele sunt pregătite să demonstreze că limba română poate fi și amuzantă și provocatoare.

• La primul pupitru o cunoaștem pe Anais Ciupitu, pasionată de sport. A practicat gimnastică de performanță timp de trei ani și a înotat timp de cinci ani. În viitor, visează să devină arhitect.

• La al doilea pupitru se află Ioana Baicu, obișnuită cu atmosfera de filmare datorită numeroaselor reclame în care a jucat. Se gândește la o carieră în design interior, televiziune sau jurnalism, iar pe termen lung își imaginează un traseu profesional variat, de la stewardesă în tinerețe la un job stabil pentru maturitate.

• Alessia Bumbăcea, talentată și pasionată de street dance, este concurenta de la pupitrul al treilea. Tânăra spune că este atrasă și de o posibilă carieră în medicină.

• La al patrulea pupitru se așază Amedeea Cioancă, elevă calificată în etapa națională a olimpiadei de religie, care își dorește însă să devină arhitect.

Cele două ediții speciale ale emisiunii „Care pe care” promit energie, emoție și o celebrare autentică a limbii române, prin ochii și talentul unor copii care știu că învățarea poate fi și o adevărată aventură.