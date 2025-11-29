Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

PROMO TVR2

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, prezentat de Octavian Ursulescu. Îl urmărim pe 1 decembrie, de la ora 13.30, la TVR 2.

A fost unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică uşoară din ţara noastră în ultimul secol, scena românească datorându-i şlagăre precum „Strada Speranței”, „Merit eu”, „Cânta un matelot”, „O chitară cânta” sau „Și m-am îndrăgostit de tine”. Tot el a semnat şi muzica a zeci de spectacole de revistă, comedii muzicale sau spectacole pentru copii şi tineret. Astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa, artiști de renume urcă pe scenă pentru a-i aduce un omagiu lui Vasile Veselovski, prin interpretări memorabile ale celor mai îndrăgite creații ale sale. Spectacolul desfăşurat la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești poate fi urmărit la TVR 2 în zi de sărbătoare, pe 1 Decembrie, de la ora 13.30.

Aurelian Temișan, Corina Chiriac, Nico, Adrian Daminescu, Marius Bălan, Alina Mavrodin Vasiliu, Adina Sima şi Alexandra Penciu ne bucură cu şlagărele semnate de marele compozitor, într-un spectacol plin de emoție, rafinament și eleganță muzicală. Prezentator – inconfundabilul Octavian Ursulescu, una dintre cele mai respectate și îndrăgite voci ale muzicii ușoare românești.

Gala Centenar „Vasile Veselovski” oferă telespectatorilor un spectacol în care tradiția, talentul și emoția se întâlnesc pe aceeași scenă, pentru a celebra un secol de muzică românească autentică.

Sursa: Centrul Doina Argeșului, foto: Lorena Dobrică