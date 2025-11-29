loader
Foto

Galerie foto

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

publicat: Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025

PROMO  TVR2 

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, prezentat de Octavian Ursulescu. Îl urmărim pe 1 decembrie, de la ora 13.30, la TVR 2.

 

A fost unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică uşoară din ţara noastră în ultimul secol, scena românească datorându-i şlagăre precum „Strada Speranței”, „Merit eu”, „Cânta un matelot”, „O chitară cânta” sau „Și m-am îndrăgostit de tine”. Tot el a semnat şi muzica a zeci de spectacole de revistă, comedii muzicale sau spectacole pentru copii şi tineret. Astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa, artiști de renume urcă pe scenă pentru a-i aduce un omagiu lui Vasile Veselovski, prin interpretări memorabile ale celor mai îndrăgite creații ale sale. Spectacolul desfăşurat la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești poate fi urmărit la TVR 2 în zi de sărbătoare, pe 1 Decembrie, de la ora 13.30.

(w882) Corina Chi

(w882) Nico - Gal

Aurelian Temișan, Corina Chiriac, Nico, Adrian Daminescu, Marius Bălan, Alina Mavrodin Vasiliu, Adina Sima şi Alexandra Penciu ne bucură cu şlagărele semnate de marele compozitor, într-un spectacol plin de emoție, rafinament și eleganță muzicală. Prezentator – inconfundabilul Octavian Ursulescu, una dintre cele mai respectate și îndrăgite voci ale muzicii ușoare românești.

(w882) Temisan -

(w882) Gala Cente

Gala Centenar „Vasile Veselovski” oferă telespectatorilor un spectacol în care tradiția, talentul și emoția se întâlnesc pe aceeași scenă, pentru a celebra un secol de muzică românească autentică.

(w882) Ursulescu-

Sursa: Centrul Doina Argeșului, foto: Lorena Dobrică

Tag-uri: artişti, centenar, gală, Octavian Ursulescu, TVR 2, Vasile Veselovski

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

  TVRINFO     TVRINFO 

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, ...

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, ...

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 ...

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

  PROMO     TVR1 

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii ...

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

  TVRINFO     TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVR3   TVR2   TVR1 

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR ...

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

  PROMO     TVRI 

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea ...

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

  PROMO     TVRCULTURAL 

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să ...

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, ...

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVRMOLDOVA 

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi ...

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

  VEDETE     TVR1 

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea ...

Sărbători de iarnă în Maramureș

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbători de iarnă în Maramureș

Rapsod popular al Maramureșului, născut în comuna Poienile Izei, județul Maramureș, Ioan Pop este liderul G rupului Folcloric ...

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

  PROMO     TVR.RO 

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului ...

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

  PROMO     TVR1 

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

O conversaţie despre memorie, identitate şi asumarea drumului în viaţă fără a privi înapoi. Celebrul interpret Ioan Bocşa, invitatul ediţiei ...

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

  PROMO     TVR1 

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

Iuliana Tudor ne propune o ediție specială, plină de emoție, folclor autentic și surprize, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

Flacăra Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri, în timpul unei ceremonii ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate