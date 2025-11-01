Dorina Florea: „Am învățat că oricât de mult aș ști, știu, de fapt, prea puțin! Și că mereu trebuie să învăț!”

VEDETE TVR2 TVRINFO

„Știri sau Știri, deocamdată”! Cu asta se ocupă Dorina Florea, la TVR. Dar, cândva, pasiunea ei pentru călătorii s-ar putea împleti în mod armonios cu iubirea pentru televiziune şi „ar ieși, cu siguranță, un proiect frumos!”, e convinsă ştirista.

Dorina Florea Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1 sau că ne aduce cele mai proaspete informaţii la prânz, la TVR 2, Dorina Florea rămâne aceeaşi prezenţă plăcută, caldă şi echilibrată.

Colaborează cu Televiziunea Română din 2007, iar după nişte ani în care a cochetat cu ştirile sportive, din 2013 Dorina Florea a ales să se întoarcă în echipa TVR. De atunci a prezentat emisiuni de ştiri la TVR 1 şi TVR 2. În 2023 a luat o pauză de la ştiri, pentru a se ocupa de ceva extrem de important: a adus-o pe lume pe fetiţa ei, Corina.

Apoi, din 2024 s-a întors în studioul de ştiri şi ne aduce cele mai proaspete informaţii la prânz, la TVR 2. Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1 sau că a prezentat ştirile la TVR 2, Dorina Florea rămâne aceeaşi prezenţă plăcută, caldă şi echilibrată.

Care a fost cel mai provocator moment din cariera ei de până acum și ce a învățat din el... „Am învățat e că oricât de mult aș ști, știu, de fapt, prea puțin. Și că mereu trebuie să învăț, să pun întrebări, să anticipez cât mai mult, să fiu cât mai pregătită cu putință atunci când intru în emisie”, ne-a declarat ea.

Îi place să fie în redacție cu mult timp înainte de jurnal, „să am timp să caut informații, să fiu la curent cu noutățile și să fiu mereu cu cel puțin 5-10 minute în studio, înainte de a intra în direct”, ne povesteşte ştirista.

Am stat de vorbă cu Dorina Florea, evident, despre ştiri, despre responsabilitatea unui prezentator de știri în contextul actual, plin de știri false și informații rapide, dar şi despre provocarea rolului de părinte. Mai multe despre pasiunea jurnalistei pentru televiziune, dar şi despre călătorii, echilibru interior şi planuri de viitor, în interviul de mai jos.

1. Cum te simţi, Dorina, la pupitrul Ştirilor TVR? Pare că nici nu ai lipsit?

Chiar așa mă și simt, de parcă nici nu am lipsit! Eu am revenit la TVR în 2024, la sfârșit de octombrie, după aproape 1 an și 3 luni de stat acasă cu fetița. M-am întors înainte de împlinirea celor doi ani ai concediului de maternitate și pentru că mi s-a propus un program pe care nu îl puteam refuza, de luni până vineri, la TVR 2, de la ora 12.00. Unul atipic, de altfel, care mi-a permis și îmi permite să fac o meserie de care încă îmi e tare drag, dar și să fiu cât mai mult alături de fetița noastră.



2. Cum resimte fetiţa lipsa ta din peisaj când eşti plecată la serviciu? Cine stă cu ea? Fetiţa ta te urmăreşte la TV?

Uneori se mai trezește atunci când plec eu de acasă și atunci e ceva mai dificil să îi explicăm că „mami se duce la muncă, dar se întoarce repede, repede”. De cele mai multe ori însă, pare că nu îmi simte lipsa, se trezește voioasă, cu chef de joacă și binedispusă. Asta și pentru că, în lipsa mea, petrece acest timp alături de persoane extrem de apropiate (tatăl ei și soacra mea).

M-a recunoscut din prima clipă în care m-a văzut la TV. Prima oară când s-a întâmplat asta (când avea 1 an și câteva luni) mi-a auzit inițial vocea, a venit către TV, a ridicat mânuțele spre televizor și a repetat de câteva ori „mami, mami”. Apoi, de-a lungul timpului, a învățat și înțeles că „mami lucrează și vorbește cu ea de acolo, de la televizor”...

3. Care a fost cel mai provocator moment din cariera ta de până acum și ce ai învățat din el?

Au fost atât de multe încât, dacă m-aș apuca să vorbesc despre fiecare în parte, ne-ar lua tare mult timp. Ce am învățat însă e că oricât de mult aș ști, știu, de fapt, prea puțin. Și că mereu trebuie să învăț, să pun întrebări, să anticipez cât mai mult, să fiu cât mai pregătită cu putință atunci când intru în emisie. Toate acestea ajută în general, dar mai ales în situațiile în care apar evenimente neprevăzute. Dacă ar fi să aleg, unul ar fi atentatul din Istanbul, de pe 1 ianuarie 2017. La ora 8 dimineața, în prima zi a anului, intram pentru prima oară în viața mea într-o ediție specială în care eram total nepregătită, nu aveam niciun fel de informații - pentru că la acea oră matinală nici măcar agențiile de presă nu aveau prea multe date - invitatul, care anunțase că vine la acea ediție, a întârziat aproape 10 minute. Am avut însă șansa unei discuții productive cu colega mea de la Secția Externe, Loara Ștefănescu, unul dintre profesioniștii Televiziunii Române, alături de care am încheiat acea ediție fără să am prea multe să îmi reproșez.

Apoi, au mai fost și funeraliile Regelui Mihai, momentul anunțării pandemiei în țara noastră și ziua de 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina.

Ce am învățat din cele de mai sus? Că e nevoie să fii mereu cât mai pregătit, astfel încât prezenţa pe ecran, „directul” să fie impecabile, dar și că experiența adunată în anii de televiziune poate ajuta mult în momentele critice. Experiență care poate veni cu luciditate, cu atenție la detalii, cu întrebări bune și puse la momentul potrivit. În plus, deși asta este o meserie care se învață mai mult individual, dacă nu ai o echipă în spate pe care să te bazezi, e tare greu să răzbești sau să o practici într-un mod profesionist! Iar față de colegii mei din TVR am doar cuvinte de laudă. Sunt cei mai buni, fac totul din pasiune și pun suflet în tot ceea ce fac!

4. Ce face un bun jurnalist în opinia ta? Tu eşti un bun jurnalist?

Un bun jurnalist trebuie să iubească limba română sau măcar să o stăpânească! Să fie curios, să iubească oamenii și să fie empatic. Să explice realitatea cât mai concis, responsabil și cât mai accesibil cu putință. Cât privește cea de-a doua întrebare, nu aș putea să îți dau un răspuns, prefer să îi las pe cei care mă urmăresc să se pronunțe în această chestiune.

5. Care este cea mai mare responsabilitate a unui prezentator de știri în contextul actual, plin de știri false și informații rapide?

Aceea de a transmite credibil informaţiile, de a fi cât mai echilibrat și temperat, cald şi prezent în acelaşi timp. Mai exact, de a prezenta informațiile celor de acasă cât mai curat și onest.



6. Cum te pregăteşti pentru a prezenta un jurnal de știri în direct? Ai un ritual anume?

Dacă ritualul înseamnă machiaj, coafat, apoi mers în redacție, citit știrile și căutat informații despre subiectele zilei, atunci pot spune că da, am și un ritual. Îmi place să fiu în redacție cu mult timp înainte de jurnal, să am timp să caut informații, să fiu la curent cu noutățile și să fiu mereu cu cel puțin 5-10 minute în studio, înainte de a intra în direct.

7. Ce consideri că diferențiază știrile de la TVR de cele ale altor televiziuni din România?

Faptul că suntem mereu co­nectați la prezent, dar mai ales că respectăm echilibrul și regulile de aur ale jurnalismului. Iar eu nu pot decât să mă bucur că fac parte dintr-o echipă foar­te sudată, alcătuită din pro­fe­sioniști, cu experiență, pasio­nați de ce fac și conștienți de me­nirea lor de a informa corect. Peisajul media actual este, din păcate, unul orientat spre senzațional, uneori până la de­formarea realității. Din fericire, redacția de știri a Televiziunii Române nu abdică nicio­dată de la le­­gea de căpătâi a presei, aceea ca informațiile să fie veri­fi­cate din mai multe surse și prezentate cât mai echilibrat și onest.

8. Cum vezi drumul tău în televiziune de acum înainte? Ştiri sau...

Știri sau Știri, deocamdată! Poate, cândva, pasiunea mea pentru călătorii se va împleti în mod armonios cu iubirea pentru televiziune. Ar ieși, cu siguranță, un proiect frumos!





9. Ştiu că iubeşti călătoriile. Ce locuri minunate ai mai descoperit? Ce mai ai în plan?

Călătoriile rămân în continuare una dintre marile mele plăceri „vinovate”. Iar de când s-a născut fetița noastră, deși e greu de crezut, am călătorit mult mai mult decât o făceam înainte. Și ceva mai organizat! Înainte de venirea Corinei, puteam pleca de pe o zi pe alta. Acum, ne organizăm cu ceva timp înainte. Am fost cu ea și soțul meu în Italia (unde am stat o lună), în Budapesta, în Bulgaria (de vreo 3 ori), în Istanbul (de vreo 2 ori). Dar mi-am permis și „luxul” de a pleca singură în Malta (în noiembrie 2023) sau anul acesta, în primăvară, în Malaga. Planificăm pentru perioada imediat următoare Istanbul, din nou, Londra sau o destinație ceva mai îndepărtată.



10. În ce îţi găseşti echilibrul, dar buna dispoziţie?

Părinții mei m-au învățat mereu să mă concentrez pe ceea ce am, să îmi doresc cu măsură și raportat la posibilități. Iar pentru ce am avut, dar mai ales pentru ce am astăzi nu pot decât să mulțumesc, să mă bucur și să fiu recunoscătoare Celui de Sus. Îmi doresc doar să fiu sănătoasă, toți ai mei să fie sănătoși și să mă bucur și de acum încolo de viață, cu tot ce îmi oferă ea. Cât privește grijile și supărările, îmi doresc să nu mă las copleșită, să trec peste toate cât mai ușor și, poate, să am ceva mai multă înțelepciune...





11. Ce rol are sportul în viaţa ta? La un moment dat prezentai ştiri sportive. Ai rămas doar la prezentare de ştiri sau practici vreun sport?

Aș putea minți frumos și să îți spun că m-am apucat serios de sport. Doar că încă nu am reușit să mă mobilizez astfel încât să îi fac loc în viața mea, într-o manieră organizată și la modul acela la care deocamdată doar râvnesc. Din fericire, fetița noastră, care este un bulgăre de energie, are grijă de noi să fim super-activi și într-o mișcare continuă.

12. Te rugăm să ne povesteşti despre familia ta extinsă... câţi vă adunaţi la mesele de sărbătoare?

Nu prea reușim să ne adunăm la mesele de sărbătoare, însă, în ultimii ani, ne-am tot întâlnit la evenimente fericite din viețile noastre. Suntem 4 frați, iar în ultimii 3 ani, familiile noastre s-au îmbogățit cu 4 puișori frumoși (3 băieței și fetița noastră). Așa că, din 2023 o tot ținem în nunți și botezuri sau tăieri de moț ori zile de naștere ale copiilor. Acestea au devenit, mai nou, „mesele” noastre de sărbătoare!

13. Vă doriţi un frăţior sau o surioară pentru Corina? Dar ea?

Dacă aș fi avut cu vreo 10 ani mai puțin decât am acum (41), răspunsul ar fi fost, cu siguranță, unul afirmativ. Acum nu îți pot spune decât că încercăm să îi facem față Corinei, să îi fim părinți cât mai buni și să ne bucurăm de fiecare etapă și perioadă. Cât privește dorința Corinei, îți propun să ne mai auzim și peste niște ani, deocamdată are „bebelușul” ei, o păpușă pe care o poartă peste tot, și de care are grijă cum doar un copil de 2 ani și un pic poate avea!

foto: TVR, FB Dorina Florea