Generațiile României și banii: O viziune (aproape) comună

TVRINFO

Un nou studiu amplu, intitulat „Despre Bani 1:1 – Diferențe și asemănări între generații,” realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio, dezvăluie modul în care românii își gestionează finanțele. Deși există diferențe majore în ceea ce privește obiectivele de economisire și atitudinea față de tehnologie, românii de toate vârstele sunt uniți de un puternic simț al responsabilității financiare.

Cercetarea confirmă că majoritatea românilor, în proporție de 70%, sunt preocupați de stabilitate și declară că dețin economii, pe care le păstrează, în cele mai multe cazuri, în conturi dedicate. Totuși, motivația de a pune bani deoparte variază în funcție de vârstă. În timp ce Generația Z, cea mai tânără, economisește preponderent pentru vacanțe și hobby-uri, Generațiile Y și X se concentrează pe viitorul copiilor și al familiei, iar Baby Boomers pun cel mai mare accent pe crearea de rezerve pentru situații de urgență și cheltuieli neprevăzute. În pofida acestor obiective diferite, principiile financiare rămân solide, întrucât nouă din zece români consideră că este esențial să economisească, iar 85% recunosc efortul depus pentru câștigarea banilor și necesitatea de a-i gestiona cu grijă.

Pe de altă parte, tehnologia a schimbat definitiv relația românilor cu banii. Studiul arată că opt din zece români privesc pozitiv digitalizarea, considerând că aplicațiile bancare fac gestionarea finanțelor mai simplă. Diferențele apar însă la nivel practic: tinerii sunt adepții necondiționați ai plăților rapide, ai cardurilor și ai aplicațiilor mobile, în timp ce generațiile mai în vârstă rămân atașate de numerar și preferă interacțiunile directe la ghișeu. Deși aproximativ 40% dintre români folosesc activ aplicațiile bancare, în rândul Baby Boomers acest procent scade semnificativ din cauza temerii de fraudă și a neîncrederii în plățile digitale, care reprezintă obstacole majore.

La nivel social, studiul recunoaște o tensiune vizibilă, șase din zece români admițând că apar conflicte inter-generaționale pe tema banilor. Tinerii se simt adesea judecați pentru deschiderea lor către tehnologie și pentru cheltuielile percepute ca fiind mai spontane, în timp ce seniorii consideră că tinerii au prea multă încredere în mediul online și sunt mai puțin prudenți. În ciuda acestor prejudecăți, cercetarea dezvăluie o tendință optimistă: românii sunt dispuși să învețe unii de la alții, tinerii căutând sfaturi despre economisire, iar persoanele mai în vârstă apreciind ajutorul juniorilor pentru a se proteja de fraudele online și a utiliza aplicațiile bancare. Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX la Raiffeisen Bank România, a subliniat că diferențele dintre generații nu reprezintă o barieră, ci o oportunitate de dialog. În cele din urmă, românii împărtășesc aceleași principii financiare comune, indiferent de vârstă: prudența în cheltuieli, plata la timp a obligațiilor esențiale, evitarea datoriilor inutile și planificarea riguroasă a bugetului lunar.

Mai multe detalii pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/Joyseulay