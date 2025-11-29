loader
Foto

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

publicat: Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1   TVRI 

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 şi TVR Internaţional.

 

Cântecele, jocurile şi tradițiile care definesc identitatea noastră națională sunt, şi anul acesta, prezente în casele românilor de 1 Decembrie. Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii 15 ani, TVR difuzează, în transmisie directă de la Sibiu, spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”, dedicat Zilei Naţionale a României. Iuliana Tudor ne aşteaptă în inima ţării, alături de artişti iubiţi ai folclorului românesc, luni, de la ora 14.30, la TVR 1 şi TVRi.

(w882) Noi suntem

(w882) Noi suntem

Spectacolul „Noi suntem români!” reuneşte mari artişti ai folclorului românesc şi reprezentanți ai generației tinere. Din distribuția spectacolului din acest an fac parte Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric, Niculina Stoican, Mariana Anghel, Dumitru Teleagă, Tudor Furdui Iancu. Invitat special: Loredana.

(w882) Noi suntem

Gazdele din fiecare an ale evenimentului, membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului”, oferă telespectatorilor dansuri tradiționale reprezentative din toate zonele folclorice ale României. Iar acompaniamentul  muzical este asigurat de Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, sub bagheta maestrului Nicolae Botgros.

(w882) Noi suntem

1 Decembrie, dincolo de a fi un moment de bucurie şi sărbătoare, este o zi în care este bine să ne reamintim că avem numeroase valori pe care trebuie să le onorăm, să le păstrăm şi să le oferim mai departe generațiilor viitoare. Spectacolul „Noi suntem români!” ni le prezintă în cel mai frumos mod cu putinţă.

(w882) Noi suntem

foto Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul - Junii Sibiului

Tag-uri: 1 Decembrie, Cindrelul - Junii Sibiului, folclor, Iuliana Tudor, Lăutarii, Nicolae Botgros, Noi suntem romani, tradiție, TVR 1, TVR Internaţional

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 ...

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

  PROMO     TVR1 

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii ...

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

  TVRINFO     TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVR3   TVR2   TVR1 

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR ...

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

  PROMO     TVRI 

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea ...

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

  PROMO     TVRCULTURAL 

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să ...

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, ...

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVRMOLDOVA 

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi ...

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

  VEDETE     TVR1 

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea ...

Sărbători de iarnă în Maramureș

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbători de iarnă în Maramureș

Rapsod popular al Maramureșului, născut în comuna Poienile Izei, județul Maramureș, Ioan Pop este liderul G rupului Folcloric ...

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

  PROMO     TVR.RO 

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului ...

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

  PROMO     TVR1 

Dialog cu Ioan Bocşa la „Garantat 100%”: ce înseamnă munca, locul natal, identitate şi de ce nu ar părăsi România

O conversaţie despre memorie, identitate şi asumarea drumului în viaţă fără a privi înapoi. Celebrul interpret Ioan Bocşa, invitatul ediţiei ...

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

  PROMO     TVR1 

„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

Iuliana Tudor ne propune o ediție specială, plină de emoție, folclor autentic și surprize, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026, aprinsă în Grecia

Flacăra Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri, în timpul unei ceremonii ...

Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

  PROMO     TVRCULTURAL 

Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

O ediție specială despre noblețea tradiției, copilăria rurală, simboluri, credințe și sufletul românesc • Duminică, 30 noiembrie, ora 15.30, la ...

Românii aleg lichidarea economiilor personale

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii aleg lichidarea economiilor personale

Un semnal de alarmă vine dinspre finanțele personale ale românilor, sugerând că o mare parte a populației a ajuns la limita de avarie economică.

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate