Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

PROMO TVR1 TVRI

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 şi TVR Internaţional.

Cântecele, jocurile şi tradițiile care definesc identitatea noastră națională sunt, şi anul acesta, prezente în casele românilor de 1 Decembrie. Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii 15 ani, TVR difuzează, în transmisie directă de la Sibiu, spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”, dedicat Zilei Naţionale a României. Iuliana Tudor ne aşteaptă în inima ţării, alături de artişti iubiţi ai folclorului românesc, luni, de la ora 14.30, la TVR 1 şi TVRi.

Spectacolul „Noi suntem români!” reuneşte mari artişti ai folclorului românesc şi reprezentanți ai generației tinere. Din distribuția spectacolului din acest an fac parte Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric, Niculina Stoican, Mariana Anghel, Dumitru Teleagă, Tudor Furdui Iancu. Invitat special: Loredana.

Gazdele din fiecare an ale evenimentului, membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului”, oferă telespectatorilor dansuri tradiționale reprezentative din toate zonele folclorice ale României. Iar acompaniamentul muzical este asigurat de Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, sub bagheta maestrului Nicolae Botgros.

1 Decembrie, dincolo de a fi un moment de bucurie şi sărbătoare, este o zi în care este bine să ne reamintim că avem numeroase valori pe care trebuie să le onorăm, să le păstrăm şi să le oferim mai departe generațiilor viitoare. Spectacolul „Noi suntem români!” ni le prezintă în cel mai frumos mod cu putinţă.

foto Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul - Junii Sibiului