Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

TVRINFO

Președintele Nicușor Dan a subliniat, în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, că digitalizarea este un instrument strategic vital pentru ca statul român să facă față unei competiții globale tot mai dure.

Viziunea sa centrală este aceea că transformarea digitală trebuie să ofere „timp”: timp câștigat pentru cetățeni, pentru mediul economic și pentru românii din diaspora. Președintele a avertizat că România este obligată să se alinieze la noua realitate globală, unde Inteligența Artificială va deveni esențială în următorii ani. El a insistat și asupra importanței securității. Schimbarea la nivel global impune statului să-și apere suveranitatea nu doar în spațiul fizic, ci și în cel cibernetic, unde se poartă o parte semnificativă din „războaiele hibride” actuale.

De asemenea, Nicușor Dan a atras atenția asupra fenomenului dezinformării, văzut ca o amenințare directă la adresa democrației însăși. Statul trebuie să își dezvolte instrumente clare pentru a garanta încrederea în mecanismele democratice și în comunicarea online a actorilor săi.

În ciuda faptului că există voință și competențe pe multiple paliere, președintele a identificat principala problemă: lipsa părții de guvernanță în statul român, adică o colaborare deficitară între structurile existente. Pentru a nu pierde timp prețios, el a lansat un apel către mediul privat: deși estimează că statul va avea nevoie de aproximativ doi ani pentru a „asimila idei și a le transforma în proiecte”, sectorul privat este încurajat să vină deja cu procese elaborate, analize finalizate și proiecte de acte normative deja scrise. Această formă de cooperare ar putea compensa lipsa actuală de guvernanță eficientă și ar accelera transformarea țării.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.