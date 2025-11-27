Românii aleg lichidarea economiilor personale

Un semnal de alarmă vine dinspre finanțele personale ale românilor, sugerând că o mare parte a populației a ajuns la limita de avarie economică.

Statisticile Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) arată că, în primele nouă luni ale anului 2025, nu mai puțin de o jumătate de milion de români și-au lichidat conturile de economii.

Concret, numărul deponenților a scăzut brusc de la 15,09 milioane la sfârșitul anului 2024, la 14,59 milioane la 30 septembrie 2025 – o diferență de aproape 494.000 de posesori de conturi care au rupt relația cu banca.

Această prăbușire a numărului de conturi nu este un fenomen întâmplător, ci o consecință directă a inflației persistente și a costului ridicat al vieții. În termeni metaforici, românii sunt nevoiți să spargă pușculița pusă deoparte pentru zile negre pentru a acoperi golurile din bugetul lunar. Banii care ar fi trebuit să fie o rezervă pentru viitor s-au transformat în bani pentru cheltuieli de subzistență, un indicator puternic al neîncrederii sociale în perspectivele economice.

Deși inflația s-a mai temperat față de anii de vârf, prețurile la alimentele de bază și ratele la credite rămân la un nivel care erodează serios puterea de cumpărare a populației.

Pe termen lung, această lichidare masivă a rezervelor personale are consecințe serioase pentru întreaga economie. Ea diminuează capacitatea populației de a face față cheltuielilor neprevăzute și, esențial, încetinește creșterea economică, deoarece banii sunt retrași din circuitul investițional al băncilor și folosiți exclusiv pentru consumul imediat.

