loader
Foto

Românii aleg lichidarea economiilor personale

publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025
 TVRINFO 

Un semnal de alarmă vine dinspre finanțele personale ale românilor, sugerând că o mare parte a populației a ajuns la limita de avarie economică.

 

Statisticile Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) arată că, în primele nouă luni ale anului 2025, nu mai puțin de o jumătate de milion de români și-au lichidat conturile de economii.

Concret, numărul deponenților a scăzut brusc de la 15,09 milioane la sfârșitul anului 2024, la 14,59 milioane la 30 septembrie 2025 – o diferență de aproape 494.000 de posesori de conturi care au rupt relația cu banca.

Această prăbușire a numărului de conturi nu este un fenomen întâmplător, ci o consecință directă a inflației persistente și a costului ridicat al vieții. În termeni metaforici, românii sunt nevoiți să spargă pușculița pusă deoparte pentru zile negre pentru a acoperi golurile din bugetul lunar. Banii care ar fi trebuit să fie o rezervă pentru viitor s-au transformat în bani pentru cheltuieli de subzistență, un indicator puternic al neîncrederii sociale în perspectivele economice.

Deși inflația s-a mai temperat față de anii de vârf, prețurile la alimentele de bază și ratele la credite rămân la un nivel care erodează serios puterea de cumpărare a populației.

Pe termen lung, această lichidare masivă a rezervelor personale are consecințe serioase pentru întreaga economie. Ea diminuează capacitatea populației de a face față cheltuielilor neprevăzute și, esențial, încetinește creșterea economică, deoarece banii sunt retrași din circuitul investițional al băncilor și folosiți exclusiv pentru consumul imediat.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: depozi bancar, economii, inflatie, rezerve, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

27 Noiembrie, 11:38

CSM a dat aviz negativ pentru legea pensiilor magistraților. Ministrul Justiției: Important este că avem un aviz

27 Noiembrie, 11:30

Rețea transfrontalieră cu produse petroliere, vizată de DIICOT. Un operator portuar din Constanţa şi mai multe firme investigate

27 Noiembrie, 11:26

Donald Trump îl amenință pe președintele venezuelean Nicolas Maduro cu „calea ușoară… sau calea grea”

27 Noiembrie, 11:03

Papa Leon al XIV-lea călătorește în Turcia și Liban, în cadrul primului său voiaj apostolic în străinătate

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Românii aleg lichidarea economiilor personale

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii aleg lichidarea economiilor personale

Un semnal de alarmă vine dinspre finanțele personale ale românilor, sugerând că o mare parte a populației a ajuns la limita de avarie economică.

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre dârele lăsate pe cer de ruși şi noile cărţi de identitate, suspect de mici. Pe 28 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ...

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

Vorbim despre tradiție și continuitate, la „Ora Regelui”, pe TVR 1. Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene, ...

Gală de excepție cu artiști basarabeni la

  PROMO     TVR2 

Gală de excepție cu artiști basarabeni la "Drag de România mea!"

Sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00 vă invităm să cunoaşteţi patru simboluri ale Republicii Moldova, artiști care au peste 35 de ani de ...

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în "Dialoguri Academice" cu vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru

"Dialogurile Academice", organizate de TVR Cultural şi Academia Română, continuă duminică, 30 noiembrie 2025, ora 13:00, când specialistul în ...

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

Este actriţă a Teatrului Mic, dar colaborează cu numeroase alte teatre. A jucat sub bagheta regizorală a unor nume ca Andrei Şerban, Răzvan ...

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

Istoria efervescentă a ultimilor 30 de ani de graffiti și street art din România este adusă pe ecran în filmul documentar „De ce scriu ăştia pe ...

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

Loredana Iordache este o fată ambițioasă, tenace, care își trăiește acum visul. Visul de a avea o familie frumoasă și o carieră, spun cei din ...

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

În ziua în care canotajul românesc aniversează 100 de ani, joi, 27 noiembrie, la TVR 2, de la ora 20.05, urmărim povestea unui sportiv olimpic ...

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

Când vine vorba despre știri, aplicațiile de inteligență artificială nu reușesc să redea corect informațiile, nu oferă contextul potrivit, nu fac ...

  TVRINFO     TVR2   TVRINFO 

"E Vremea Ta" a intrat în cel de-al 10-lea an de difuzare! | VIDEO

Emisiunea "E Vremea Ta"  a debutat la TVR2 în octombrie 2016, iar în prezent este programul cu cea mai bună audienţă dintre toate ...

Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

Președintele Nicușor Dan a subliniat, în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, că digitalizarea este un instrument strategic vital ...

Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

Un secol muncă, pasiune și rezultate care au dus sportul românesc pe cele mai înalte culmi ale performanței. Cei mai buni canotori din ultimele ...

Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

  PROMO     TVR2 

Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

Echipa Marina Almăşan – Cătălin Soci ne invită la plimbare prin lumea prinţilor şi prinţeselor, unul dintre locurile favorite ale bogaţilor ...

Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

În drumul spre excelența sportivă, fiecare atlet ajunge la un punct în care performanța sa pare să oscileze în jurul unei anumite limite, un fel ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate