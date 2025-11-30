Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

Pe 2 decembrie, Iuliana Marciuc află poveşti inedite şi emoţionante din vieţile unor familii de artişti: Mircea şi Ana Baniciu, respectiv Edi şi George Petroșel. O nouă ediţie „Destine ca-n filme” poate fi urmărită la TVR 2, de la ora 20.05.

Ana l-a moștenit pe Mircea Baniciu în muzica pop-rock și îi continuă destinul pe scene și în studiourile de înregistrări, în primul rând cu vocea, uneori și cu pianul. Nu o dată au cântat împreună melodiile tatălui. De curând, Ana l-a invitat pe Mircea să cânte într-o compoziție a ei… despre ei – Copilul. Pe 2 decembrie, de la ora 20.05, Iuliana Marciuc deschide o nouă ediţie „Destine ca-n filme” de la TVR 2 cu un dialog emoţionant cu cantautorul timișorean şi fiica sa.

„Nu mi-am dorit o carieră muzicală pentru fiica mea, pentru că numai eu știu ce greu mi-a fost”, mărturiseşte Mircea Baniciu. Chemarea a fost, însă, mai puternică. În urmă cu un deceniu, cei doi cântau împreună pe scenă pentru prima oară. Atunci, pentru Ana era doar o curiozitate; astăzi, a devenit certitudine, pecetluită cu propria-i carieră: „Spera că voi face ceva cu limba germană… dar muzica a ajuns pentru mine mai importantă”, dezvăluie ea în discuţia cu Iuliana Marciuc. Acum, pentru ea, lucrurile sunt clare: „Destinul lui Mircea e și destinul meu… nu mă văd făcând altceva decât muzică.”

De altfel, muzica tatălui ei îi va rămâne pe veci lipită de suflet... şi nu doar atât: melodia preferată a Anei din creația lui Mircea Baniciu este Înțelegere, pe versuri de Mihail Lermontov, ne mai spune ea, piesă ale cărei versuri le are tatuate pe mâna dreaptă.

În ceea ce priveşte relaţiile de familie, artistul se declară un bunic fericit, care își iubește deopotrivă şi ginerele, deși recunoaşte că a fost surprins când a aflat despre el: „Vă dați seama cum am rămas când mi-a spus că pe prietenul ei, cu care s-a căsătorit între timp, îl cheamă Covaci, într-o perioadă în care eu aveam divergențe cu Nicu foarte mediatizate”, îşi aminteşte el.

***

Şi Jurjak (George) a preluat tobele de la tatăl său, bateristul Holograf Edi Petroșel, apoi s-a specializat în voce, chitară și alte instrumente. Lor le este dedicată cea de-a doua parte a emisiunii realizate de Iuliana Marciuc la TVR 2.

În grupul Holograf, destinele continuate din tată-n fiu nu sunt o noutate. Edi Petroșel vorbeşte despre începuturile sale ca toboşar, iniţial la tobele tatălui său, apoi la propriul set. „Când eram mic și cântam la baterie, fratele meu mi-a cumpărat primul set de tobe.” Bateristul recunoaşte că drumul său trebuia să fie altul, dar muzica a învins: „Am pornit cu stângul, pentru că am devenit student la… Drept. Pe care l-am terminat, dar apoi muzica a devenit viața mea. Nu se poate trăi din ea, dar eu supraviețuiesc”, spune el.

Ca și tatăl său, George a început muzica cu tobele, dar nu s-a limitat la ele, ci a devenit cantautorul Jurjak, solist vocal și chitarist. Acum, colaborează cu fiul lui Mihai Pocorschi (fondator Holograf), Vladimir, dar şi cu alţi copii ai colegilor de trupă ai tatălui său. În martie, trupa Holograf a reunit pe scenă fiii membrilor formaţiei, pentru o melodie inedită interpretată împreună: Jurjak și Edi Petroșel, Vladimir și Mihai Pocorschi, Victor și Mugurel Vrabete, Alexandra şi Tino Furtună. Tot atunci, doi dintre băieții lui Dan Bittman, Alex şi Patrick, au emoţionat publicul, dar şi propriul tată, cu o piesă compusă chiar de ei.

Cu experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc îi provocă pe interlocutorii ei să povestească despre acele clipe din viaţă ce le-au schimbat destinul pentru totdeauna. Despre viaţa din spatele scenei şi despre destinele... ca-n filme ale unora dintre cei mai iubiţi artişti ai muzicii româneşti aflăm mai multe pe 2 decembrie, de la 20.05, la TVR 2.

moderator şi producător: Iuliana Marciuc

realizator: Doru Ionescu

redactor: Dana Ilie