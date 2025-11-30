loader
Foto

Galerie foto

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

publicat: Duminică, 30 Noiembrie 2025

PROMO  TVR2 

Pe 2 decembrie, Iuliana Marciuc află poveşti inedite şi emoţionante din vieţile unor familii de artişti: Mircea şi Ana Baniciu, respectiv Edi şi George Petroșel. O nouă ediţie „Destine ca-n filme” poate fi urmărită la TVR 2, de la ora 20.05.

 

Ana l-a moștenit pe Mircea Baniciu în muzica pop-rock și îi continuă destinul pe scene și în studiourile de înregistrări, în primul rând cu vocea, uneori și cu pianul. Nu o dată au cântat împreună melodiile tatălui. De curând, Ana l-a invitat pe Mircea să cânte într-o compoziție a ei… despre ei – Copilul. Pe 2 decembrie, de la ora 20.05, Iuliana Marciuc deschide o nouă ediţie „Destine ca-n filme” de la TVR 2 cu un dialog emoţionant cu cantautorul timișorean şi fiica sa.

(w882) Mircea Ban

„Nu mi-am dorit o carieră muzicală pentru fiica mea, pentru că numai eu știu ce greu mi-a fost”, mărturiseşte Mircea Baniciu. Chemarea a fost, însă, mai puternică. În urmă cu un deceniu, cei doi cântau împreună pe scenă pentru prima oară. Atunci, pentru Ana era doar o curiozitate; astăzi, a devenit certitudine, pecetluită cu propria-i carieră: „Spera că voi face ceva cu limba germană… dar muzica a ajuns pentru mine mai importantă”, dezvăluie ea în discuţia cu Iuliana Marciuc. Acum, pentru ea, lucrurile sunt clare: „Destinul lui Mircea e și destinul meu… nu mă văd făcând altceva decât muzică.”

De altfel, muzica tatălui ei îi va rămâne pe veci lipită de suflet... şi nu doar atât: melodia preferată a Anei din creația lui Mircea Baniciu este Înțelegere, pe versuri de Mihail Lermontov, ne mai spune ea, piesă ale cărei versuri le are tatuate pe mâna dreaptă.

(w882) Ana Banici

În ceea ce priveşte relaţiile de familie, artistul se declară un bunic fericit, care își iubește deopotrivă şi ginerele, deși recunoaşte că a fost surprins când a aflat despre el: „Vă dați seama cum am rămas când mi-a spus că pe prietenul ei, cu care s-a căsătorit între timp, îl cheamă Covaci, într-o perioadă în care eu aveam divergențe cu Nicu foarte mediatizate”, îşi aminteşte el.

***

Şi Jurjak (George) a preluat tobele de la tatăl său, bateristul Holograf Edi Petroșel, apoi s-a specializat în voce, chitară și alte instrumente. Lor le este dedicată cea de-a doua parte a emisiunii realizate de Iuliana Marciuc la TVR 2.

În grupul Holograf, destinele continuate din tată-n fiu nu sunt o noutate. Edi Petroșel vorbeşte despre începuturile sale ca toboşar, iniţial la tobele tatălui său, apoi la propriul set. „Când eram mic și cântam la baterie, fratele meu mi-a cumpărat primul set de tobe.” Bateristul recunoaşte că drumul său trebuia să fie altul, dar muzica a învins: „Am pornit cu stângul, pentru că am devenit student la… Drept. Pe care l-am terminat, dar apoi muzica a devenit viața mea. Nu se poate trăi din ea, dar eu supraviețuiesc”, spune el.

(w882) Edi Petros

Ca și tatăl său, George a început muzica cu tobele, dar nu s-a limitat la ele, ci a devenit cantautorul Jurjak, solist vocal și chitarist. Acum, colaborează cu fiul lui Mihai Pocorschi (fondator Holograf), Vladimir, dar şi cu alţi copii ai colegilor de trupă ai tatălui său. În martie, trupa Holograf a reunit pe scenă fiii membrilor formaţiei, pentru o melodie inedită interpretată împreună: Jurjak și Edi Petroșel, Vladimir și Mihai Pocorschi, Victor și Mugurel Vrabete, Alexandra şi Tino Furtună. Tot atunci, doi dintre băieții lui Dan Bittman, Alex şi Patrick, au emoţionat publicul, dar şi propriul tată, cu o piesă compusă chiar de ei.

Cu experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc îi provocă pe interlocutorii ei să povestească despre acele clipe din viaţă ce le-au schimbat destinul pentru totdeauna. Despre viaţa din spatele scenei şi despre destinele... ca-n filme ale unora dintre cei mai iubiţi artişti ai muzicii româneşti aflăm mai multe pe 2 decembrie, de la 20.05, la TVR 2.

(w882) Edi Petros

moderator şi producător: Iuliana Marciuc

realizator: Doru Ionescu

redactor: Dana Ilie

Tag-uri: Ana Baniciu, artişti, Destine ca-n filme, Edi Petroșel, Holograf, interviu, Iuliana Marciuc, Jurjak, Mircea Baniciu, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

Pe 2 decembrie, Iuliana Marciuc află poveşti inedite şi emoţionante din vieţile unor familii de artişti: Mircea şi Ana Baniciu, respectiv Edi şi ...

Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

  PROMO     TVRCULTURAL 

Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

​Concertul-spectacol “TÎLCOVENII” de Gigi Căciuleanu și Dan Dediu va fi difuzat pe 2 decembrie, la ora 19:00.

„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

„Ca să aibă loc Unirea, trebuie să se dorească nu numai la Chișinău, dar și la București. Și poate mai mult decât la Chișinău, să se dorească și ...

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

  TVRINFO     TVRINFO 

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, ...

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, ...

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 ...

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

  PROMO     TVR1 

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii ...

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

  TVRINFO     TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVR3   TVR2   TVR1 

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR ...

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

  PROMO     TVRI 

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea ...

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

  PROMO     TVRCULTURAL 

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să ...

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, ...

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVRMOLDOVA 

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi ...

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

  VEDETE     TVR1 

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea ...

Sărbători de iarnă în Maramureș

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbători de iarnă în Maramureș

Rapsod popular al Maramureșului, născut în comuna Poienile Izei, județul Maramureș, Ioan Pop este liderul G rupului Folcloric ...

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

  PROMO     TVR.RO 

„Bradul celor 70 de ierni de lumină” – TVR, în ajutorul copiilor vulnerabili la „Festivalul Brazilor de Crăciun”

Televiziunea Română participă la ediția aniversară a festivalului cu o lucrare-simbol dedicată celor șapte decenii de istorie și sprijinului ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate