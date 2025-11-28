loader
Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea imediată, unde analiza se transformă rapid în dialog”. Crede că jurnalismul autentic nu vinde emoție, ci proporție și sens, iar într-o epocă dominată de viteză și superficialitate, el propune un alt ritm: acela al reflecției și al bucuriei de a înțelege lumea.

 

Ne spune care este secretul alchimiei, ne povesteşte despre echilibru, adevăr și bucurie.

Emisiunea „Alchimia banilor” pe care o realizează la TVR 1 nu e doar despre economie, ci despre sensul valorii și despre felul în care deciziile ne definesc. Într-o lume grăbită, el alege claritatea în locul zgomotului și convingerea că jurnalismul rămâne, mai mult ca oricând, o formă de responsabilitate.

Un interviu despre echilibru, curiozitate și puterea de a rămâne lucid într-o lume în continuă mișcare.

Întrebare: Ai studiat Ştiinţe Politice şi ai chiar un doctorat în domeniul acesta... Ce te-a determinat să alegi presa?

Narcis Popescu: Am avut mereu o atracție pentru lumea ideilor, iar parcursul academic mi-a oferit un cadru solid pentru a înțelege mecanismele puterii, ideologiile și formarea elitelor. Totuși, în etapa de început, mediul universitar mi s-a părut subfinanțat și, uneori, prea rigid pentru ritmul meu interior. Am simțit nevoia unui spațiu mai viu, mai conectat la realitatea imediată, unde analiza se transformă rapid în dialog. Televiziunea mi s-a părut că mă completează firesc: e un loc unde pot combina rigoarea științifică cu energia comunicării directe.

Care a fost debutul tău ca jurnalist şi care au fost paşii în presă?

N.P.: Debutul notabil a fost la Antena 3, unde am avut o evoluție rapidă — de la primele materiale, până la poziția de reporter special, în doar câțiva ani. Îmi amintesc faptul că am realizat câteva reportaje despre tineretul politic – la PSD și la PNL – care au devenit virale la momentul respectiv și m-au convins că am găsit un drum potrivit.

Ulterior, am lucrat la un proiect de suflet – un serial documentar despre istoria Bucureștiului, în două părți: „Bucurii de București” și „Bucureștii, viața mea”. A fost bine primit de public și mi-a oferit șansa să combin pasiunea pentru istorie cu expresivitatea televiziunii. În prezent, la TVR, realizez și moderez „Alchimia banilor”, o emisiune despre echilibrele economice, dar și despre felul în care ne raportăm la valoare și sens.

Ai trecut de la jurnalismul politic la „Alchimia banilor”. Îți place să te transformi?

N.P.: Nu a fost neapărat o schimbare, ci o continuare firească. Științele politice și economia sunt domenii interconectate — ambele descriu mecanismele care guvernează lumea în care trăim. Am privit mereu economia nu doar ca pe o știință a cifrelor, ci ca pe o formă de comportament social și cultural. Într-un fel, „Alchimia banilor” e despre putere, decizii și echilibru — exact temele care m-au preocupat și în cercetarea academică.

Ai găsit secretul alchimiei?

N.P.: Da. Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă. Caut echilibrul între rațiune și emoție, între datorie și bucurie. Dacă ar fi să citez un gând care mă reprezintă, ar fi acela al lui Albert Schweitzer: „Secretul fericirii nu este să cauți mereu mai mult, ci să găsești bucurie în ceea ce ai.”

Aşadar, cine ești tu, Narcis Popescu, în câteva cuvinte?

N.P.: Un om curios de lume, disciplinat în gândire, dar tolerant cu viața. Mă definesc prin echilibru, autoironie și nevoia de a înțelege mecanismele din spatele aparențelor. Îmi place să cred că sunt un realist cu tendințe optimiste.

În era știrilor false și a dezinformării, care consideri că este rolul esențial al jurnalistului?

N.P.: Să rămână un filtru de sens. Să nu vândă emoție ieftină, ci claritate. Într-o lume în care informația circulă cu viteza luminii, dar discernământul rămâne lent, jurnalistul trebuie să redea proporția, contextul și adevărul. Cred că onestitatea și echilibrul sunt mai necesare ca oricând.

Ce rol are şi cum îţi afectează viaţa tehnologia? Care sunt gadget-urile de care nu te poţi lipsi?

N.P.: Tehnologia e deja o extensie a minții noastre. O folosesc pentru documentare, comunicare și pentru a rămâne conectat la fluxul de idei. Nu sunt dependent de gadgeturi, dar recunosc: fără telefon și laptop, aș simți că am pierdut legătura cu prezentul.

În copilărie ai jucat fotbal, mai practici vreun sport acum?

N.P.: Da, am jucat fotbal la juniorii Sportului Studențesc — o experiență care m-a învățat spiritul de echipă și disciplina. Astăzi, merg constant la sală. Nu mai urmăresc performanța, ci starea de echilibru și forma mentală pe care ți-o dă mișcarea.

Cum îţi petreci timpul liber?

N.P.: Îmi place să citesc, să mă plimb prin oraș și să observ oamenii — cred că Bucureștiul e un spectacol permanent. Uneori gătesc, alteori fug câteva zile într-un loc liniștit, fără semnal. Iar când am inspirație, scriu fragmente de idei care, poate, vor deveni cândva o carte.

Ce îţi aduce cea mai mare bucurie?

N.P.: O conversație adevărată, o emisiune care atinge un sens, o dimineață calmă în care totul pare posibil. Bucuria, pentru mine, e liniștea aceea care vine după ce ai făcut tot ce ținea de tine.

Pe Narcis Popescu îl vedem la „Alchimia banilor”, difuzată la TVR 1, vineri, de la ora 18.15.

 

