Secretarul general al NATO reafirmă angajamentul Alianței față de România

TVRINFO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat la București angajamentul absolut și ferm al Alianței față de România, subliniind categoric că, în situația unei agresiuni, întreg NATO va interveni pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu.

Oficialul a transmis că securitatea României este asigurată nu doar de Forțele Armate Române, ci și de solidaritatea deplină a celor treizeci și unu de state membre, pregătite să acționeze imediat.

Rutte a răspuns întrebărilor privind retragerea recentă a câtorva sute de militari NATO din România, precizând că acest proces face parte dintr-un cadru mai amplu de ajustări strategice care au loc de mai mulți ani și că nu reprezintă un semnal de slăbire. El a menționat sprijinul total al administrației SUA față de eforturile comune ale Alianței.

Pentru a compensa orice ajustare, Alianța mizează pe consolidarea inițiativei „Santinela Estică”, concepută pentru a oferi flexibilitate operațională și capacitate de reacție rapidă. Rutte a explicat că această inițiativă este gândită să fie atât flexibilă, cât și expansivă, implicând nu doar active militare tradiționale — terestre și aeriene — ci și tactici și tehnologii inovatoare, cum ar fi dronele și dronele maritime, pentru a face față noilor provocări de securitate. Această abordare corectează gama de active deja disponibile pe Flancul Estic, sporind forța și capacitatea de reacție rapidă.

În plus față de Santinela Estică, care apără flancul de la Nord la Marea Neagră, Rutte a subliniat că NATO instruiește constant peste 5.000 de militari gata să fie aduși la nivelul necesar apărării României atunci când situația o impune. Mesajul său a fost final și decisiv: în cazul unui atac, nu va fi vorba doar de ajutorul punctual din partea Santinelei Estice, ci de o intervenție militară totală din partea întregii Alianțe, care va veni să apere fiecare centimetru, deoarece așa funcționează NATO.

