Efectul psihologic al fake news

TVRINFO

Expunerea neîncetată la informații false și fluxuri contradictorii generează un efect psihologic periculos numit „ceață mentală”. Această stare epuizează oamenii, erodând treptat capacitatea critică și forțând mintea să treacă de la nevoia de a investiga totul la renunțarea totală la verificare, avertizează psihologul Radu Leca.

Această oboseală cognitivă alimentează cinismul psihologic, care devine un mecanism colectiv de autoapărare: dacă presupui că toți mint, te simți mai puțin vulnerabil. Cinismul se consolidează prin mecanisme cognitive automate, precum euristica efectului de adevăr iluzoriu, prin care o minciună repetată capătă familiaritate și pare credibilă.

Descoperirea ulterioară a falsului generează disonanță și rușine, iar pentru a evita acest disconfort, mintea adoptă regula globală de a nu mai crede nimic, o hiper-generalizare care maschează, de fapt, evadarea din efortul de a verifica informația.

Dezinformarea folosește emoțiile ca pe un combustibil, exploatând frica și furia pentru a scădea toleranța la ambiguitate. Pe termen lung, această hiper-vigilență emoțională devine epuizantă și, alături de incertitudinea prelungită, produce o stare de neajutorare învățată – senzația că verificarea nu schimbă nimic. Leca numește acest efect „nocebo informațional”: așteptările negative produc daune psihologice, rupând legătura dintre semnal și sens.

Pe plan social, dezinformarea exploatează intens identitatea de grup, făcând oamenii să prefere loialitatea față de „echipă” în locul acurateții informaționale, mai ales când cinismul este validat social în cadrul comunităților online.

Expertul subliniază că mediul jurnalistic poartă și el o parte din vină prin goana după click-uri și prin falsa echivalență, care oferă platformă ideilor marginale. Reconstrucția încrederii, care este mai ușor de pierdut decât de câștigat, necesită transparență radicală din partea instituțiilor, în timp ce publicul trebuie să practice igiena cognitivă și alfabetizarea media pentru a transforma cinismul în scepticism constructiv.

