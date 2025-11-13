Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2026–2030

TVRINFO

Președintele Nicușor Dan a prezentat la Palatul Cotroceni liniile directoare ale noii Strategii Naționale de Apărare pentru perioada 2026–2030, un document care va fi supus dezbaterii publice înainte de a fi avizat de CSAT pe 24 noiembrie și prezentat plenului Parlamentului pe 26 noiembrie.

Strategia plasează în centrul său cetățeanul român, subliniind că apărarea statului este inseparabilă de încrederea pe care cetățenii o au în instituții.

Șeful statului a recunoscut că încrederea publică este sub nivelul dorit, identificând o vulnerabilitate majoră în decalajul dintre progresul societății și stagnarea administrației publice, care „băltește într-o rutină” fără apetit pentru inovație sau colaborare inter-instituțională, și care adesea nu lucrează cu date.

O altă vulnerabilitate crucială menționată este corupția, care slăbește coeziunea socială și erodează disponibilitatea cetățeanului de a apăra un stat pe care îl percepe ca fiind corupt.

Principiul central al noii viziuni este „independența solidară”, un concept care îmbină apărarea identității și intereselor naționale cu loialitatea neclintită față de parteneriatele și angajamentele internaționale ale României. Președintele a subliniat că strategia răspunde unui context geopolitic radical schimbat, marcat de punerea sub semnul întrebării a ordinii internaționale, de războiul din Ucraina și de tendința de regrupare a regimurilor autoritare.

O altă diferență majoră față de strategiile precedente o reprezintă provocările tehnologice. Nicușor Dan a avertizat că puterea militară nu mai este proporțională doar cu investițiile, ci depinde de saltul tehnologic, iar cine nu reușește acest salt va fi penalizat sever. De asemenea, digitalizarea și rețelele sociale dau liber fenomenului de dezinformare, generând riscuri serioase prin privatizarea spațiului informațional.

În ciuda vulnerabilităților interne, președintele a evidențiat oportunitățile strategice unice ale României, subliniind poziția sa geografică la intersecția Europei și Asiei, care o poate transforma într-un centru de conectivitate esențial pentru economie. Creșterea cererii globale de echipament militar oferă, de asemenea, o șansă industriei naționale cu tradiție.

În ceea ce privește reforma administrației și combaterea corupției, președintele a cerut o abordare integrată și a clarificat limitele implicării Serviciului Român de Informații: SRI va participa la culegerea de date privind fenomenul corupției, dar fără implicare în etapa de cercetare penală sau în actul de justiție, insistând pe corectarea mecanismelor care încetinesc actul de justiție.

Planul de implementare al strategiei, deși nu va fi public, va cuprinde atribuțiile și termenele de realizare ale instituțiilor.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.