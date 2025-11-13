Prima vizită oficială a noului premier moldovean la București

TVRINFO

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a început astăzi mandatul printr-o vizită oficială la București, fiind prima sa deplasare externă de la învestirea în funcție.

Premierul moldovean a fost primit inițial la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan, care și-a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru Chișinău. Președintele Dan a subliniat, într-o postare pe rețeaua X, că România rămâne „cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova” pe toate palierele, insistând în special pe necesitatea modernizării statului, a continuării reformelor și a integrării europene. El a încurajat noul Guvern să acționeze hotărât, având ca obiective centrale creșterea economică și bunăstarea cetățenilor, alături de aderarea la Uniunea Europeană.

Ulterior, Alexandru Munteanu se va întâlni la Palatul Victoria cu omologul său român, premierul Ilie Bolojan. Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de guverne cuprinde subiecte esențiale legate de procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și de proiecte de interes comun, totul fiind abordat în contextul geostrategic actual. După o întrevedere tete-à-tete, urmată de discuții în plenul delegațiilor oficiale, cei doi prim-miniștri vor susține declarații comune de presă.

Vizita capătă o importanță sporită având în vedere că se desfășoară cu doar o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care îl va deține pentru următoarele șase luni.

Programul premierului Munteanu mai include întâlniri la Parlament cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și ai Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. În cursul după-amiezii, acesta va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.