loader
Foto

Prima vizită oficială a noului premier moldovean la București

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025
 TVRINFO 

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a început astăzi mandatul printr-o vizită oficială la București, fiind prima sa deplasare externă de la învestirea în funcție.

 

Premierul moldovean a fost primit inițial la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan, care și-a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru Chișinău. Președintele Dan a subliniat, într-o postare pe rețeaua X, că România rămâne „cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova” pe toate palierele, insistând în special pe necesitatea modernizării statului, a continuării reformelor și a integrării europene. El a încurajat noul Guvern să acționeze hotărât, având ca obiective centrale creșterea economică și bunăstarea cetățenilor, alături de aderarea la Uniunea Europeană.

Ulterior, Alexandru Munteanu se va întâlni la Palatul Victoria cu omologul său român, premierul Ilie Bolojan. Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de guverne cuprinde subiecte esențiale legate de procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și de proiecte de interes comun, totul fiind abordat în contextul geostrategic actual. După o întrevedere tete-à-tete, urmată de discuții în plenul delegațiilor oficiale, cei doi prim-miniștri vor susține declarații comune de presă.

Vizita capătă o importanță sporită având în vedere că se desfășoară cu doar o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care îl va deține pentru următoarele șase luni.

Programul premierului Munteanu mai include întâlniri la Parlament cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și ai Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. În cursul după-amiezii, acesta va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: Alexandru Munteanu, ilie bolojan, Nicusor Dan, premier republica moldova, premierul Republicii Moldova, TVR INFO, vizită România

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

13 Noiembrie, 15:41

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Dacian Fall 2025, un exerciţiu care a arătat cât de puternic este NATO

13 Noiembrie, 15:23

Ultima dronă căzută la Tulcea putea fi doborâtă, dar n-a fost o amenințare pentru populație, spune șeful Statului Major al Apărării

13 Noiembrie, 14:51

Fratele femeii însărcinate care a murit în explozia din Rahova, audiat. Mama tinerei acuză autoritățile: ”Nu mi-a spus nimeni că nu pot să o scoată de acolo”

13 Noiembrie, 14:32

Premierul Munteanu, la București: Moldova a reușit, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc

PREZENTATORI Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Comunist”, „antisemit”, „jihadist”, „terorist”. Cine e primarul New York-ului? Vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

„Comunist”, „antisemit”, „jihadist”, „terorist”. Cine e primarul New York-ului? Vineri, la „Breaking Fake News”

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

În aceeaşi ediţie, despre migraţia în Europa, dar şi despre avionul „căzut” pe DN1, noaptea. Pe 14 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ne ...

Omul Anului 2025 – Puterea binelui care schimbă destine

  PROMO     TVR1 

Omul Anului 2025 – Puterea binelui care schimbă destine

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

Cea de-a noua ediție, difuzată pe 13 noiembrie, le are ca protagoniste pe Dorica Dan, eroina reportajului „Puterea unei mame schimbă destine” ...

Prima vizită oficială a noului premier moldovean la București

  TVRINFO     TVRINFO 

Prima vizită oficială a noului premier moldovean la București

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a început astăzi mandatul printr-o vizită oficială la București, fiind prima sa ...

„Tonomatul DP2” – ritmul generației Alfa, în direct la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„Tonomatul DP2” – ritmul generației Alfa, în direct la TVR 2

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

În fiecare vineri dimineață, de la ora 10.00 la 11.30, Studioul Muzical al Televiziunii Române prinde viață într-un show plin de energie, culoare ...

Vocea unei generații: „Fericirea vine când te caută lumea nu pentru cine ești pe internet, ci pentru cine poți să fii în realitate”. Interviu cu Graurii, de ziua lor

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Vocea unei generații: „Fericirea vine când te caută lumea nu pentru cine ești pe internet, ci pentru cine poți să fii în realitate”. Interviu cu Graurii, de ziua lor

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

Interviul acesta, pentru mine, este ca o coliziune pașnică a lumilor. Am vrut să văd cum gândește generația 20+ și pe ce limbă vorbește, cum își ...

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

  PROMO     TVR1 

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Dezbatere despre cultură, educaţie, televiziune şi curajul de a-ţi urma drumul, într-un eveniment "Câştigă România vine în Universitatea ta!".

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate