Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

PROMO TVRCULTURAL

​Concertul-spectacol “TÎLCOVENII” de Gigi Căciuleanu și Dan Dediu va fi difuzat pe 2 decembrie, la ora 19:00.

Telespectatorii TVR Cultural sunt invitați să urmărească un eveniment cultural inedit: difuzarea concertului-spectacol „TÎLCOVENII”, o creație originală ce îmbină poezia, muzica savantă și snoavele populare, semnată de maestrul coregraf Gigi Căciuleanu și compozitorul Dan Dediu.

​Difuzarea va avea loc pe TVR Cultural în data de 2 decembrie, de la ora 19:00, oferind telespectatorilor șansa de a pătrunde în universul imaginat de cei doi artiști. Spectacolul, produs de Fundația ART PRODUCTION, este o preluare de pe scena Ateneului Român și reunește nume importante ale vieții muzicale și artistice.

​O împletire de ritm, virtuozitate și tâlc

​„TÎLCOVENII” este un concert-spectacol atipic, în care muzica lui Dan Dediu se întâlnește cu poemele și fabulele lui Gigi Căciuleanu, extrase din culegerea sa, „Fabule rele și sketch-uri cu belele”. Potrivit creatorilor, intenția a fost de a găsi un „tîlc” în succesiunea de momente muzicale, aducând la suprafață savoarea specifică snoavelor populare.

​Distribuția spectacolului este alcătuită din:

​Valentina Sandu-Dediu – pian

​Oana Berbec – soprană

​Dan Dediu – pian

​Gigi Căciuleanu – spunător al propriilor poeme.

​Pe lângă momentele de virtuozitate pianistică și cea vocală, spectacolul include și scurte dialoguri încrucișate, „aruncate” sub formă de replici între cei patru protagoniști.

​Gigi Căciuleanu, coregraf și autorul textelor, explică geneza inedită a spectacolului: ​„De la primul contact cu muzica lui Dan Dediu, mi-a fost clar că pe lângă jocul savant dintre melodie și ritm, aceasta face să apară o savoare proprie snoavelor din popor. Tocmai de aceea, înșiruirea de momente muzicale mi-a dat dorința foarte puternică de a le căuta (și găsi!) un tîlc. Am pornit de la o idee inițială: ‘Un concert pentru 2 piane, 4 mâni, 4 voci, 8 picioare și... câteva fabule spuse’ și am ajuns la această împletire de virtuozitate pianistică și vocală. Așa s-a întrupat concertul-spectacol Tîlcovenii.”

​Dan Dediu, compozitorul, subliniază coeziunea artistică ce a stat la baza proiectului: „Colaborarea cu Gigi Căciuleanu a fost întotdeauna una memorabilă. Am aderat din primul moment la conceptul de a îmbina universul poeziei sale cu muzica mea. Am primit o serie de texte pe care le-am ales pentru a le pune pe muzică, creând o arcă în care să intre atât elementul savant, cât și cel popular, pentru a străbate timpul și spațiul, rămânând emblematic pentru cultura noastră.”

​O colaborare de succes

​„TÎLCOVENII” marchează continuarea parteneriatului de succes dintre Gigi Căciuleanu și Dan Dediu. Cei doi au mai colaborat în proiecte remarcabile, precum spectacolul „Altitza” (2023) și producția „DinDor’NdoR” alături de Teatrul de Balet Sibiu.

​Nu ratați difuzarea acestui spectacol extraordinar pe TVR Cultural, duminică, 2 decembrie, ora 19:00.