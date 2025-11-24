loader
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni

publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni, la ora 14.00, în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de Apărare a Ţării, precum şi prevenirea traficului şi consumului de droguri.

 

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda reuniunii CSAT este încărcată și cuprinde subiecte esențiale pentru securitatea națională. În centrul discuțiilor se află Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, un document crucial care va stabili direcțiile de acțiune pentru următorii cinci ani. Membrii Consiliului vor analiza, de asemenea, Analiza Strategică a Apărării și o evaluare detaliată a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților prognozate pentru anul 2026.

Pe lângă temele cu specific strict militar, o atenție deosebită va fi acordată combaterii unei amenințări majore la adresa siguranței naționale: traficul și consumul de droguri. Se va discuta raportul privind activitățile și rezultatele obținute la nivel național în primele șapte luni ale anului 2025 pe această temă.

Agenda este completată de Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor, „CMX-25”. Administrația Prezidențială a anunțat că, pe lângă aceste puncte, vor fi abordate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

foto: https://csat.presidency.ro/

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate