Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025
Finanțele personale rămân un subiect sensibil și adesea generator de confuzie pentru o mare parte dintre români.

 

Motivul este adânc înrădăcinat în istoria economică a țării și în modul în care se perpetuează cunoștințele. Studiile arată că aproximativ jumătate dintre români învață să se raporteze la bani exclusiv din mediul familial, un transfer care, din păcate, poate duce la perpetuarea unor obiceiuri financiare nesănătoase de la o generație la alta.

Nu este surprinzător, așadar, că mai puțin de jumătate dintre români, doar 41%, consideră că își gestionează eficient bugetul personal. Majoritatea populației nu a beneficiat de educație formală în gestionarea banilor, iar această lipsă de cunoștințe, combinată cu o istorie economică dificilă, creează un mediu propice pentru decizii financiare nesăbuite. Mai mult, experiența personală cu banii ne afectează deciziile în moduri surprinzătoare, devenind frecvent o sursă de ceartă și neînțelegeri în relațiile de cuplu.

Specialiștii subliniază că trauma sărăciei din trecut a creat un climat de frică, generând obiceiuri financiare care ne fac mai mult rău decât bine. De exemplu, apare adesea tendința de a cumpăra excesiv, ca o reacție inconștientă la lipsurile percepute. Deși nu putem schimba trecutul, putem schimba modul în care îl percepem, fiind esențial să reevaluăm toate convingerile legate de bani, pentru a vedea dacă acestea sunt reale și utile în contextul actual.

Experții în educație financiară recomandă adoptarea unor măsuri de siguranță clare pentru a recâștiga controlul și confortul psihologic, care să includă crearea unui fond de urgență și constituirea unui fond de siguranță. Fondul de urgență trebuie adaptat cheltuielilor fiecărei persoane și este destinat situațiilor neprevăzute, precum problemele de sănătate urgente sau reparațiile neplanificate, în timp ce fondul de siguranță este mai amplu și ar trebui să acopere cheltuielile de bază în cazul în care persoana nu poate lucra pentru o perioadă mai lungă, valoarea sa fiind calculată în funcție de timpul estimat pentru găsirea unui nou loc de muncă.

Specialiștii insistă pe cumpătare și pe o gestionare echilibrată a banilor, sugerând împărțirea clară a veniturilor în categorii esențiale: supraviețuire, economii, fond de urgență și investiții. O disciplină riguroasă în privința investițiilor și o planificare atentă a datoriilor sunt cruciale pentru a evita îndatorarea excesivă.

Pentru a sprijini românii să își protejeze bugetul și economiile în aceste vremuri provocatoare, emisiunea de analiză economică „Banii, azi” abordează într-un limbaj accesibil o paletă vastă de subiecte de educație financiară, oferind soluții eficiente.

Pentru mai multe informații și sfaturi despre economie și educația financiară puteți urmări, de luni până vineri, de la ora 16.00, pe TVR INFO, emisiunea de analiză economică „Banii, azi” care abordează, într-un limbaj accesibil tuturor, o paletă vastă de subiecte, printre care și de educație financiară, prin prezentarea celor mai eficiente soluții pentru ca românii să își protejeze bugetul și economiile, mai ales în aceste vremuri provocatoare.

