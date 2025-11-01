loader
Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan

publicat: Joi, 30 Octombrie 2025
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a preluat joi, oficial, o funcție cheie în Executiv. Ea a depus jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie solemnă desfășurată la Palatul Cotroceni. La eveniment au fost prezenți, alături de președinte, premierul Ilie Bolojan și consilieri prezidențiali.

 

Numirea sa a fost oficializată prin publicarea decretului în Monitorul Oficial, punând astfel capăt interimatului asigurat de premierul Bolojan, după demisia lui Dragoș Anastasiu survenită în luna august. Noul Executiv are acum în componență cei cinci vicepremieri.

Oana Gheorghiu și-a explicat decizia de a intra în administrația publică printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook, imediat după depunerea jurământului. Ea a mărturisit că acceptarea postului de vicepremier, deși o decizie "grea și emoționantă", vine ca un pas firesc după mai bine de 15 ani dedicați proiectului „Dăruiește Viață” – efortul de a construi primul Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România, ridicat exclusiv din solidaritatea cetățenilor.

„Cred cu tărie că experiența noastră – a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale – trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile,” a transmis noul vicepremier.

Oana Gheorghiu a subliniat că rolul său principal va fi acela de a funcționa ca o punte de legătură între Guvern și societate. Concret, ea își propune deschiderea Executivului spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, cu scopul de a fundamenta toate reformele și măsurile pe nevoile reale din teren. Ea a reiterat o lecție învățată prin munca la „Dăruiește Viață”: „Atunci când oamenii se unesc și contribuie toți la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil.”

Pe durata mandatului său, Oana Gheorghiu a confirmat că se va suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației, dar și-a exprimat încrederea deplină în continuarea proiectelor asociației de către echipa și comunitatea de donatori.

„Această forță a comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România,” a încheiat Oana Gheorghiu.

Tag-uri: Daruieste Viata, jurământ, oana gheorghiu, TVR INFO, vicepremier

