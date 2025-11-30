„TÎLCOVENII”, un concert-spectacol original, transmis în direct de TVR CULTURAL

Doi maeștri ai muzicii, dansului și poeziei, compozitorul Dan Dediu și coregraful Gigi Căciuleanu semnează spectacolul pe care telespectatorii în pot vedea în direct la TVR CULTURAL pe 2 decembrie, ora 19.00.

TVR CULTURAL oferă telespectatorilor marţi, 2 decembrie, începând cu ora 19.00, în direct de la Ateneul Român, „TÎLCOVENII”, un concert-spectacol original, semnat de compozitorul Dan Dediu și coregraful Gigi Căciuleanu.

„De la primul contact cu muzica lui Dan Dediu, mi-a fost clar că pe lângă jocul savant dintre melodie și ritm, aceasta face să apară o savoare proprie snoavelor din popor. Tocmai de aceea, înșiruirea de momente muzicale mi-a dat dorința foarte puternică de a le căuta (și găsi!) un tîlc.

I-am trimis compozitorului Dan Dediu o serie de texte pentru a le alege pe cele pe care le-ar dori să le pună pe muzică. Cu împletirea de momente de virtuozitate pianistică (Valentina Sandu-Dediu și Dan Dediu) cu una vocală (soprana Oana Berbec). De aici a pornit și astfel s-a întrupat concertul-spectacol Tîlcovenii”, explică Gigi Căciuleanu ineditul demers artistic.

Nu este prima dată când energia creatoare a celor doi artiști, Gigi Căciuleanu și Dan Dediu, se întâlnește și rezultă în spectacole memorabile. În 2023, cei doi alături de scenografa Viorica Petrovici au urcat pe scena Marii Săli UNESCO, cu spectacolul „Altitza”. Colaborarea a continuat cu spectacolul „DinDor’NdoR”, produs alături de Teatrul de Balet Sibiu, foarte bine primit de public.

„Dansul este cel mai frumos drum între două puncte”, spune Gigi Căciuleanu, iar spectacolele sale demonstrează de fiecare dată frumusețea și generozitatea acestei idei. Ne bucurăm să îl urmărim pe Gigi Căciuleanu, proeminentă personalitate a dansului contemporan, cu o carieră acoperind o impresionantă parte a mapamondului, în care a dansat și impresionat cu spectacolele sale, dar și cu personalitatea carismatică și concepția originală asupra artei. Coregraf, dansator şi profesor, Gigi Căciuleanu a obţinut numeroase premii şi decoraţii internaţionale, a colaborat, de-a lungul anilor, cu artişti ca Astor Piazzola, Pina Bausch, Maïa Plissetskaïa sau Jean-Michel Jarre.

Dan Dediu este unul dintre cele mai importante nume ale componisticii româneşti. A compus peste 180 de opusuri ce acoperă aproape toate genurile muzicale, fiind laureat al mai multor premii naţionale şi internaţionale de compoziţie. Dan Dediu este profesor de compoziţie, iar în 2022 a fost ales Președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În ianuarie 2024 a fost decorat de către Președintele României cu ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor.

Valentina Sandu-Dediu a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (UNMB) în 1990, obţinând titlul de doctor în muzică în 1995. Predă la UNMB și este laureată a Premiului Criticii muzicale (1991), Premiului Academiei Române (1997), Premiului Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1998, 2014, 2017), Premiului Fundaţiei “Ernst von Siemens”, München (1998, 2000, 2004). Cea mai importantă distincţie este Premiul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, acordat de Peregrinus-Stiftung, în 2008.

Oana Berbec este absolventă de canto a UNMB și a urmat cursuri de măiestrie susținute de Ileana Cotrubaș, Marina Krilovici, Donna Woodward, Larisa Gergieva. Marea oportunitate de a colabora cu maestrul Gigi Căciuleanu a venit în 2017, la Opera Națională, cu spectacolul “TragiComedy“ pe muzica lui Rodion Șcedrin, care i-a deschis o nouă perspectivă. Colaborarea a continuat, maestrul Căciuleanu încredințându-i rolul principal din „Kiritza sau Jocul de-a…” după piesele lui Vasile Alecsandri, primită de critici și public, cu mare bucurie.

Concertul-spectacol „Tîlcovenii”, producţie a Fundației ART PRODUCTION se desfășoară cu sprijinul JTI România.

„TÎLCOVENII”, un concert-spectacol de Gigi Căciuleanu, în direct la TVR CULTURAL, marţi, 2 decembrie, începând cu ora 19.00

Muzica: Dan Dediu

Text: Gigi Căciuleanu

cu:

Valentina Dediu - pian

Oana Bebec - soprană

Dan Dediu - pian

Gigi Căciuleanu - spunător al propriilor poeme.

Producător al transmisiunii directe TVR CULTURAL – Sânziana Miloşoiu

foto: FB Art Production