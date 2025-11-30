loader
Foto

„TÎLCOVENII”, un concert-spectacol original, transmis în direct de TVR CULTURAL

publicat: Duminică, 30 Noiembrie 2025

PROMO  TVRCULTURAL 

Doi maeștri ai muzicii, dansului și poeziei, compozitorul Dan Dediu și coregraful Gigi Căciuleanu semnează spectacolul pe care telespectatorii în pot vedea în direct la TVR CULTURAL pe 2 decembrie, ora 19.00.  

 

TVR CULTURAL oferă telespectatorilor marţi, 2 decembrie, începând cu ora 19.00, în direct de la Ateneul Român, „TÎLCOVENII”, un concert-spectacol original, semnat de compozitorul Dan Dediu și coregraful Gigi Căciuleanu.

„De la primul contact cu muzica lui Dan Dediu, mi-a fost clar că pe lângă jocul savant dintre melodie și ritm, aceasta face să apară o savoare proprie snoavelor din popor. Tocmai de aceea, înșiruirea de momente muzicale mi-a dat dorința foarte puternică de a le căuta (și găsi!) un tîlc.

I-am trimis compozitorului Dan Dediu o serie de texte pentru a le alege pe cele pe care le-ar dori să le pună pe muzică. Cu împletirea de momente de virtuozitate pianistică (Valentina Sandu-Dediu și Dan Dediu) cu una vocală (soprana Oana Berbec). De aici a pornit și astfel s-a întrupat concertul-spectacol Tîlcovenii”, explică Gigi Căciuleanu ineditul demers artistic.

Nu este prima dată când energia creatoare a celor doi artiști, Gigi Căciuleanu și Dan Dediu, se întâlnește și rezultă în spectacole memorabile. În 2023, cei doi alături de scenografa Viorica Petrovici au urcat pe scena Marii Săli UNESCO, cu spectacolul „Altitza”. Colaborarea a continuat cu spectacolul „DinDor’NdoR”, produs alături de Teatrul de Balet Sibiu, foarte bine primit de public.

„Dansul este cel mai frumos drum între două puncte”, spune Gigi Căciuleanu, iar spectacolele sale demonstrează de fiecare dată frumusețea și generozitatea acestei idei. Ne bucurăm să îl urmărim pe Gigi Căciuleanu, proeminentă personalitate a dansului contemporan, cu o carieră acoperind o impresionantă parte a mapamondului, în care a dansat și impresionat cu spectacolele sale, dar și cu personalitatea carismatică și concepția originală asupra artei. Coregraf, dansator şi profesor, Gigi Căciuleanu a obţinut numeroase premii şi decoraţii internaţionale, a colaborat, de-a lungul anilor, cu artişti ca Astor Piazzola, Pina Bausch, Maïa Plissetskaïa sau Jean-Michel Jarre.

(w500) TILCOVENII

Dan Dediu este unul dintre cele mai importante nume ale componisticii româneşti. A compus peste 180 de opusuri ce acoperă aproape toate genurile muzicale, fiind laureat al mai multor premii naţionale şi internaţionale de compoziţie. Dan Dediu este profesor de compoziţie, iar în 2022 a fost ales Președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În ianuarie 2024 a fost decorat de către Președintele României cu ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor.

Valentina Sandu-Dediu a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (UNMB) în 1990, obţinând titlul de doctor în muzică în 1995. Predă la UNMB și este laureată a Premiului Criticii muzicale (1991), Premiului Academiei Române (1997), Premiului Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1998, 2014, 2017), Premiului Fundaţiei “Ernst von Siemens”, München (1998, 2000, 2004). Cea mai importantă distincţie este Premiul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, acordat de Peregrinus-Stiftung, în 2008.

Oana Berbec este absolventă de canto a UNMB și a urmat cursuri de măiestrie susținute de Ileana Cotrubaș, Marina Krilovici, Donna Woodward, Larisa Gergieva. Marea oportunitate de a colabora cu maestrul Gigi Căciuleanu a venit în 2017, la Opera Națională, cu spectacolul “TragiComedy“ pe muzica lui Rodion Șcedrin, care i-a deschis o nouă perspectivă. Colaborarea a continuat, maestrul Căciuleanu încredințându-i rolul principal din  „Kiritza sau Jocul de-a…” după piesele lui Vasile Alecsandri, primită de critici și public, cu mare bucurie.

Concertul-spectacol „Tîlcovenii”, producţie a Fundației ART PRODUCTION se desfășoară cu sprijinul JTI România.

„TÎLCOVENII”, un concert-spectacol de Gigi Căciuleanu, în direct la TVR CULTURAL, marţi, 2 decembrie, începând cu ora 19.00

Muzica: Dan Dediu

Text: Gigi Căciuleanu

cu:

Valentina Dediu - pian

Oana Bebec - soprană

Dan Dediu - pian

Gigi Căciuleanu - spunător al propriilor poeme.

Producător al transmisiunii directe TVR CULTURAL – Sânziana Miloşoiu

foto: FB Art Production

Tag-uri: concert, Dan Dendiu, Gigi Caciuleanu, in direct, Oana Berbec, spectacol, Talcovenii, TVR Cultural, Valentina Sandu-Dendiu

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„TÎLCOVENII”, un concert-spectacol original, transmis în direct de TVR CULTURAL

  PROMO     TVRCULTURAL 

„TÎLCOVENII”, un concert-spectacol original, transmis în direct de TVR CULTURAL

Doi maeștri ai muzicii, dansului și poeziei, compozitorul Dan Dediu și coregraful Gigi Căciuleanu semnează spectacolul pe care telespectatorii ...

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

Aşchia nu sare departe de trunchi. Generații muzicale, la „Destine ca-n filme”

Pe 2 decembrie, Iuliana Marciuc află poveşti inedite şi emoţionante din vieţile unor familii de artişti: Mircea şi Ana Baniciu, respectiv Edi şi ...

Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

  PROMO     TVRCULTURAL 

Eveniment artistic excepțional, transmis în direct la TVR CULTURAL

​Concertul-spectacol “TÎLCOVENII” de Gigi Căciuleanu și Dan Dediu va fi difuzat pe 2 decembrie, la ora 19:00.

„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

„Ca să aibă loc Unirea, trebuie să se dorească nu numai la Chișinău, dar și la București. Și poate mai mult decât la Chișinău, să se dorească și ...

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

  TVRINFO     TVRINFO 

România privită cu sinceritate, de 1 Decembrie, la „Prim plan”

Ziua Națională este un prilej de bucurie și mândrie, dar și un moment de luciditate în care ne punem întrebări esențiale. Noi suntem România, ...

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Evergreen-uri româneşti în Gala Centenar „Vasile Veselovski”, la TVR 2

Aniversăm 100 de ani de la nașterea maestrului Vasile Veselovski, alături de mari artişti ai scenei româneşti, într-un spectacol de gală, ...

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

Tradiţionalul spectacol extraordinar „Noi suntem români!” se vede şi anul acesta la TVR

Iuliana Tudor este gazda evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României, transmis în direct de la Sibiu. Luni, 1 Decembrie, ora 14.30, la TVR 1 ...

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

  PROMO     TVR1 

Ediții speciale „Care pe care” la TVR 1: două zile dedicate limbii române și copiilor pasionați de cunoaștere

Pe 29 și 30 noiembrie, de la ora 16:00, TVR 1 difuzează două ediții speciale ale emisiunii-concurs „Care pe care”, cu tineri talentați, premii ...

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

  TVRINFO     TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVR3   TVR2   TVR1 

TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești

1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR ...

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

  PROMO     TVRI 

TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea ...

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

  PROMO     TVRCULTURAL 

1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi de dublă sărbătoare în care artele spun povestea României

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să ...

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, ...

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVRMOLDOVA 

Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi ...

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

  VEDETE     TVR1 

Narcis Popescu, jurnalist TVR: „Secretul alchimiei, ca și al vieții, e transformarea continuă”

Doctor în științe politice,  Narcis Popescu a renunţat la cariera academică pentru televiziune, „un spațiu mai viu, mai conectat la realitatea ...

Sărbători de iarnă în Maramureș

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbători de iarnă în Maramureș

Rapsod popular al Maramureșului, născut în comuna Poienile Izei, județul Maramureș, Ioan Pop este liderul G rupului Folcloric ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate