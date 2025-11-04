ANAF depășește planul de colectare pentru prima dată în 2025

TVRINFO

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat un reviriment important în execuția bugetară, marcând un semn pozitiv într-un an dominat de măsuri de austeritate.

Pentru prima dată în decursul acestui an, Fiscul a reușit să depășească planul de încasări în trimestrul al treilea, performanță care vine după două trimestre consecutive în care ținta de colectare fusese ratată. Pe lângă această reușită, cheltuielile de personal la nivelul bugetului de stat au scăzut cu o sumă semnificativă, de 600 de milioane de lei, un rezultat considerat o premieră.

Ministrul Nazare a descris această reducere ca fiind un „semn bun”, explicând că ea este efectul limitărilor și plafonărilor de cheltuieli aplicate de Guvern în instituțiile publice timp de mai multe luni. Obiectivul Executivului este clar: să închidă anul fără a depăși ținta de deficit bugetar, condiție esențială pentru menținerea credibilității României în fața Comisiei Europene și a investitorilor.

Pe partea de venituri, creșterea este susținută în mod special de TVA, unde ANAF a înregistrat un avans de 7,7% în primele nouă luni și un salt spectaculos de 14% doar în trimestrul al treilea, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Economiștii interpretează acest rezultat ca un indiciu al unei îmbunătățiri în colectarea taxelor și al unui început de eficientizare a administrației fiscale. Această reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor pot, de asemenea, diminua presiunile pentru introducerea de noi taxe în 2026.

Totuși, ministrul Nazare avertizează că drumul spre echilibru nu este ușor, anunțând că Guvernul a luat decizia de a plafona temporar cheltuielile pentru bunuri și servicii și de a amâna proiectele care pot fi mutate în anul următor. Deși recunoaște că acesta nu este un mesaj plăcut, în special pentru primari, Nazare consideră că măsura este absolut necesară pentru a încheia anul fiscal în parametri stabili. Pentru cetățeni, o colectare mai bună ar trebui să însemne, teoretic, o presiune fiscală mai mică, iar pentru mediul de afaceri, semnalul că statul devine mai eficient și mai puțin risipitor.

Marea întrebare care planează este dacă această performanță din trimestrul al treilea va putea fi menținută, având în vedere că România trebuie să strângă peste 6,8 miliarde de lei prin împrumuturi în ultimele luni ale anului. Orice derapaj bugetar ar putea crește semnificativ costurile de finanțare. Pe scurt, deși ANAF aduce o gură de oxigen vitală bugetului, proba de foc o constituie finalul de an, iar rezultatele următoarelor luni vor arăta dacă acest reviriment fiscal este o tendință stabilă sau doar un moment izolat.

