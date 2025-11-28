loader
Ilie Stepan în anul Pro Musica 52

publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025

Sau "Ilie Stepan pentru muzică", greu de ales un titlu pentru ediția specială Remix dedicată Zilei Naționale a României! La TVR Cultural, duminică, 30 noiembrie, de la ora 23:00.

 

(w882) remix / tvMuzicianul timișorean este unul dintre granzii rockului nostru, nu numai pentru grupurile folk apoi rock conduse din 1973, ci și pentru Stepan Project, fondat în 1996. Premiera bucureșteană a documentarului „Vreme trece, vreme vine” (regizor Gelu Șfaițer, editor Grațian Gâldău, ambii intervievați pentru emisiune) și două (devenite între timp trei) premii mondiale pentru cel mai recent videoclip „AntApocalipsa (rugăciunea unui rocker” au motivat interviul cu cel mai creativ muzician rock român de după 1990.

Filmul trece, în paralel cu ediția Remix, deopotrivă prin cele două perioade ale trupei (cea rock din 1978). O similaritate cu ceea ce încearcă sa recupereze emisiunea Remix din 2001 – istoria acestor genuri muzicale, in particular in perioada comunista, minată mai cu seamă și de multe ori de lipsa dovezilor oficiale.

Marea aniversare de două decenii din 1993 părut să fie cântecul de lebădă pentru Pro Musica. Tranziția ieșirii din comunism s-a manifestat dur în muzica românească, dar liderul s-a reinventat cu un proiect muzical fusion de studio de senzație, în care a colaborat cu numeroși muzicieni. La un eveniment Stepan Project din 2011, a sunat adunarea pentru colegii mai vechi, dar și cei din geneația următoare.

Prezentă la Timișoara, echipa Remix a consemnat într-un reportaj refacerea grupului, având în chitaristul Horea Crișovan, crescut pe lângă Pro Musica din copilărie, un sprijin important. Din 5 octombrie 2014, când a fost susținut marele concert al revenirii formației, Ilie Stepan avea să dirijeze practic un supergrup. Imagini document în film (dar și în arhiva Remix) cu doi dintre membrii de bază, care ne-au părăsit in ultimii ani : bateristul Vasile Lica Dolga si chitaristul Bujor Grigore Hariga. De asemenea, apare organizatorul dintotdeauna – Ionel Marchiș.

(w882) remix / tvDVD-ul care a finalizat la superlativ marea producție din 2014 a fost urmat de o apariție inedită într-un penitenciar, de asemenea filmat, alte concerte în momentele sărbătorești ale Timișoarei, cărți, melodii noi. Emisiunea consemnează distincțiile Președinției și ale autorităților timișorene, consfințite anul trecut de un documentar TVR Timișoara. Și a venit anul de grație 2025, tratat pe larg în interviurile Remix din septembrie…

