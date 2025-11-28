TVR Internaţional - de 30 de ani, legătura românilor aflați în toate colţurile lumii

1 Decembrie, Ziua Națională a României, este pentru TVR Internațional și pentru telespectatorii săi, ziua în care, în urmă cu 30 de ani, începea să se scrie o poveste despre legătura românilor aflați în colțuri diferite de lume, cu țara care le este „acasă”, chiar dacă este departe.

De trei decenii, TVR Internațional rămâne fidel misiunii sale de a duce imaginea României în lume, de a descoperi, asculta și conecta românii aflați pe toate meridianele și de a le aduce în lumină poveștile de viață. Lansat la 1 decembrie 1995, cu doar trei ore și jumătate de program zilnic, TVRi și-a extins treptat emisia: în anul 2000 a ajuns la 12 ore pe zi, iar din 2002 transmite neîntrerupt, 24 de ore din 24, pentru vorbitorii de limba română de pe cinci continente.

Pe 1 Decembrie, la ora 21.00, într-o emisiune aniversară, alături de jurnaliștii Irina Păcurariu, Mihaela Crăciun și Marian Voicu, românii din afara granițelor sunt invitați să sărbătorească cei 30 de ani de la lansarea TVR Internațional, primul post de televiziune din România care a transmis prin satelit în afara graniţelor ţării.

Gazdele programului, Irina Luca și Bogdan Stănescu, vor căuta să redescopere momente esențiale care au adus bucurie în inimile vorbitorilor de limba română din străinătate. Invitații lor vorbesc despre românii remarcabili pe care i-au cunoscut de-a lungul anilor, despre momente emoţionante care au fost transmise din mijlocul comunităților aflate mai aproape sau mai departe de România şi despre cele mai noi serii de portrete memorabile ale unor români de excepţie din diaspora. Mulţi dintre aceştia fac performanţă la cel mai înalt nivel în domeniile lor de activitate, dar sunt foarte puţin cunoscuţi în ţara lor de origine.

În această întâlnire plină de emoție și de maturitate, artiștii Paula Seling, Alexandra Ungureanu, Kyrie Mendel, Cleopatra și Pavel Stratan susțin momente artistice și povestesc experiențe autentice trăite alături de românii din străinătate.

Diplomaţi, artişti, preoţi, români din diferite colţuri ale lumii spun tuturor, în mesaje transmise, despre rolul pe care TVR Internaţional l-a avut şi îl are în comunităţile şi familiile lor, oriunde s-ar afla.

foto: TVR