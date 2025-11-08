loader
Secretarul general al NATO, întâmpinat oficial de președintele Nicușor Dan

publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, se află la București, unde a fost primit oficial de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Această vizită marchează prima sa deplasare în România de când a preluat șefia NATO. După o întrevedere tête-à-tête care a durat aproximativ 45 de minute, discuțiile au continuat în format oficial, între delegațiile celor două părți.

 

Secretarul general al NTO participă în aceste zile la NATO-Industry Forum 2025, un eveniment care este organizat odată la doi ani și care este desfășurat sub patronajul Secretarului general al NATO.

Potrivit MApN, forumul este pus la punct de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO. Prin găzduirea acestui eveniment de înalt nivel, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini și facilita dialogul strategic dintre Alianță și industria sa de apărare.

 

