Ministerul Educației: Proiect privind limitarea temelor, în consultare publică

publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025
Ministerul Educației a făcut un pas important spre alinierea la standardele europene, punând în consultare publică un proiect care pune capăt practic regimului de lucru non-stop al elevilor.

 

Noul ordin impune o limită strictă de timp pentru temele de casă, transformându-le dintr-o corvoadă într-un instrument eficient de consolidare a cunoștințelor. Concret, timpul alocat temelor va fi plafonat: maximum o oră (60 de minute) pentru elevii din ciclul primar și maximum două ore (120 de minute) pentru elevii de gimnaziu și liceu.

Ministrul Educației a subliniat că temele trebuie să fie „mai scurte și făcute cu mai mult drag”, având ca scop evitarea frustrării și nemulțumirii în rândul copiilor. Ideea centrală este că temele trebuie să ajute la învățare, nu să epuizeze. O noutate majoră este responsabilitatea directă a școlii pentru respectarea acestor norme. Directorii și diriginții vor fi obligați să monitorizeze aplicarea timpilor limită, iar școlile vor introduce un sistem de control și feedback unic: anual, se va colecta opinia elevilor și a părinților cu privire la utilitatea și eficiența sarcinilor primite.

Proiectul introduce, de asemenea, o distincție esențială: tema obligatorie va avea un nivel mediu de dificultate, destinată tuturor, iar tema suplimentară devine strict facultativă, fiind rezervată exclusiv activităților de recuperare sau pregătirii pentru performanță (olimpiade). Această măsură elimină presiunea notelor cauzată de neefectuarea sarcinilor extra.

Prin limitarea strictă a timpului petrecut cu sarcinile școlare acasă, România se aliniază la practicile sistemelor educaționale performante, precum cele din Finlanda (unde temele sunt reduse) sau Franța (unde se încurajează lectura și activitățile extracurriculare). Psihologii susțin că acest echilibru – care oferă mai mult timp pentru odihnă, socializare și dezvoltare personală – este esențial pentru sănătatea mentală și pentru o mai bună consolidare a materiei, confirmând principiul că mai puțin înseamnă, de fapt, mai mult în educație.

 

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

