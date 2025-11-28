1 Decembrie la TVR CULTURAL - o zi în care MUZICA spune povestea României

PROMO TVRCULTURAL

De 1 Decembrie, când România își celebrează identitatea, iar TVR CULTURAL își serbează propria zi de naștere, telespectatorii sunt invitaţi să trăiască o experiență în care muzica devine sărbătoare, memorie și emoție.

„Am pregătit pentru publicul meloman trei momente aparte, alese special pentru ei, concerte prestigioase ce spun povestea artistică a ultimilor ani”, ne-a declarat Valentina Băinţan, producător TVR CULTURAL.

Simfonia a IX-a de Beethoven, în interpretarea Orchestrei Române de Tineret, deschide ziua, de la ora 12.00, cu forța unei bucurii colective – acea vibrație a tinereții și a libertății care face ca fiecare acord să pară o renaștere. Este un moment înălțător la care vă așteptăm să fiți părtași.

De la ora 13.45, urmează o selecție de bisuri din Festivalul Internațional „George Enescu” 2025, acele fragmente rare în care artiștii își dezvăluie sufletul după aplauze. Trei muzicieni români care cuceresc scenele lumii – Andrei Oniță, Alexandra Dariescu și Daniel Ciobanu – readuc pe ecran strălucirea momentelor lor de grație, fragmente de vulnerabilitate și bucurie deplină.

A treia parte a zilei, de la 15.05, reprezintă o călătorie prin momentele muzicale prețioase pe care TVR CULTURAL le-a însoțit în ultimii ani: de la energia tinerească a Galei „Tinere Talente” 2022, cu Zoli Tóth și bursierii programului, la emoția luminoasă a lui Yasmin Levy pe scena Operei Naționale București sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, la poezia caldă a Alexandrei Ușurelu alături de Camerata Regală, dirijată de Constantin Grigore, până la eleganța modernă a producției „Luiza Zan Symphonic”, înregistrată în acest an la Sala Radio.

În această zi în care celebrăm România și cultura ei vie, TVR CULTURAL oferă publicului nu doar concerte, ci fragmente de frumusețe care ne aduc mai aproape – de noi înșine, de cei pe care îi admirăm, de o Românie care se exprimă prin artă.

Vă așteptăm alături de noi!

credit foto: TVR, FB Tinere Talente