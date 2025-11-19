Taxe și impozite mai mari în 2026

TVRINFO

Începând cu 1 ianuarie 2026, românii vor simți o presiune fiscală semnificativă asupra bugetului personal. Pe lângă reducerile de cheltuieli preconizate în administrația publică, taxele și impozitele locale vor crește cu până la 75%, ca urmare a aprobării unui proiect de lege în Plenul reunit al Parlamentului.

Această majorare amplă vizează locuințele, terenurile și autoturismele. De exemplu, pentru un apartament obișnuit de trei camere situat în București, impozitul anual va urca de la aproximativ 198 de lei la 355 de lei, ceea ce înseamnă o plată suplimentară de 157 de lei pe an.

Această decizie fiscală provoacă nemulțumiri nu doar în rândul cetățenilor, ci și al primarilor. Deși sunt taxe locale, banii proveniți din aceste creșteri nu vor rămâne în totalitate la dispoziția comunităților pentru dezvoltare, ci vor fi direcționați către bugetul de stat pentru a acoperi deficitul național. Populația se așteaptă astfel la un impact direct și dur asupra cheltuielilor zilnice.

