"E Vremea Ta" a intrat în cel de-al 10-lea an de difuzare! | VIDEO

Emisiunea "E Vremea Ta" a debutat la TVR2 în octombrie 2016, iar în prezent este programul cu cea mai bună audienţă dintre toate producţiile TVR.

Cristina Soare e jurnalista care ne aduce nu doar informații despre vreme şi mediu, ci și o stare de bine. Andrei Bărbulescu s-a născut în 30 noiembrie 1974, la Bucureşti. A absolvit cursurile Facultăţii de Teatru şi Film din Universitatea Hyperion, secţia actorie, la clasa lui Victor Moldovan.

E vremea ta! ... să descoperi cele mai rapide și complete informații despre starea vremii, climă, mediu și domenii conexe. Vei afla, totodată, noutăți de la specialiști și modul în care vremea îți influențează viața. În fiecare zi, de la ora 18:50, la TVR 2!

"E Vremea Ta" să afli cele mai importante informaţii despre vreme, climă şi planeta noastră!

Cu acest îndemn ne întâmpină în fiecare seară, de luni până duminică, prezentatorii Cristina Soare şi Andrei Bărbulescu. Iar echipa de realizatori ai ediţiilor zilnice pregăteşte cele mai noi, utile şi de încredere informaţii despre vreme, climă şi planeta noastră.

Cristina Soare

Vreţi să ştiţi unde a fost azi cel mai cald şi unde a fost cel mai frig? Aflăm încă din primele secunde, pentru a fi conectaţi la ceea ce se întâmplă pe glob.

Andrei Bărbulescu

În numai 12 minute aflăm despre fenomene meteo de pe toate meridianele, vedem reportaje despre climă, schimbări climatice şi din domenii conexe, noutăţi din ştiinţă, starea planetei şi a ecosistemelor terestre, efectele vremii şi climei asupra activităţilor de zi cu zi şi a sănătăţii noastre, recomandări şi aniversări internaţionale pe temele emisiunii.

Sunt deja consacrate rubricile dedicate previziunilor astrale, prezentată de astrologul Mariana Cojocaru, şi prognozei pentru săptămâna următoare, realizată de meteorologul Mihai Huştiu. De asemenea, recomandările din turism aduse de Cristi Pitulice, dar şi rubrici săptămânale precum Starea planetei, Conducere defensivă, Omul - doctorul naturii, No comment, Imaginea zilei.

Iar pentru anul 2026, realizatorii au pregătit multe alte subiecte şi rubrici interesante.

Un sistem crucial de curenți oceanici ar putea fi pe cale să se prăbușească, avertizează oamenii de ştiinţă. Despre ce este vorba şi care ar fi efectele asupra vremii şi climei, am aflat din ediţia de duminică 23 noiembrie:

Unde se face reîmpădurire cu ajutorul dronelor, care este contribuţia industriei de construcţiil asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, cum sunt afectate siturile din patrimoniul mondial de schimbările climatice...sunt doar câteva dintre subiectele pregătite pentru această săptămână.

Emisiunea "E Vremea Ta" se difuzează în fiecare zi la TVR2, de luni până vineri la ora 18:50, sâmbătă şi duminică la 18:55. Toate ediţiile pot fi vizionate pe canalul de YouTube al TVR. Reportajele emisiunii sunt incluse şi în Retrospectiva "E Vremea Ta" difuzată în fiecare sâmbătă, pe TVRInfo.

Echipa emisiunii:

Prezintă: Cristina Soare şi Andrei Bărbulescu

Responsabil realizare program: Cristina Dănilă

Producători coordonare înregistrare: Cristina Dănilă, Alina Mihai

Ediţiile zilnice sunt realizate de: Cristina Dănilă, Raluca Arvat, Alina Mihai, Laurenţiu Mandu, Adrian Bănuţă

Organizator producţie: Raul Apostolescu

